Al Teatro Apollonio i ringraziamenti del Circolo della Bontà al personale e ai pazienti degli ospedali varesini

Da domani sera, 6 dicembre, nel concerto di Edoardo Bennato e in tutti gli spettacoli di dicembre al Teatro Apollonio di Varese Fondazione Circolo della Bontà, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, sarà presente per rivolgere pensieri augurali ai pazienti degli ospedali di Asst-Sette Laghi e al personale medico e infermieristico che li ha in cura, in segno di affettuosa riconoscenza e gratitudine.

Un Buon Natale sincero e fuori dalle convenzioni per quanti sono nella difficoltà e per coloro che quotidianamente coniugano la conoscenza medica alla sensibilità umana.