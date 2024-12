Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno musica e bolle di sapone per un concerto inedito e travolgente

Venerdì 20 dicembre alle 20.30 il Mago delle Bolle Michele Cafaggi porterà in scena al Teatro Giuditta Pasta di Saronno “Concerto in Si be bolle – Christmas edition”, un assolo per trio con pianoforte e Bblle di sapone. Un vero e proprio concerto che accompagna sognanti danze di bolle di sapone di ogni forma e dimensione.

Interamente suonato dal vivo dai musicisti Davide Baldi e Federico Caruso lo spettacolo ci racconta le avventure di un eccentrico pianista – Michele Cafaggi – che si presenta sul palco con l’emozione e la tensione delle grandi occasioni. Finalmente dopo anni di studi potrà esibirsi davanti ad un pubblico in un vero teatro. Ma l’imprevisto è in agguato e tra improbabili incidenti, incontri fortuiti e veri e propri colpi di scena le cose non andranno proprio come da programma.

Bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle e bolle giganti per un magico spettacolo di clownerie e musica dal vivo che, nato per i più piccoli, incanterà il pubblico di qualsiasi età.

Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni ’90 ed è stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia.

Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini;

i suoi spettacoli, sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità mimico-attoriale raggiunta che lo ha portato alla ribalta su palcoscenici internazionali: i suoi spettacoli sono stati rappresentati in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. Ha partecipato alle trasmissioni televisive come “I soliti ignoti” su Rai 1 e “Circo Massimo Show” su Rai 3, “Mattina in famiglia” e “Bontà loro” su Rai 1.

Davide Baldi e Federico Caruso hanno composto i brani eseguiti nello spettacolo, musica contemporanea con ispirazioni jazz. Dal vivo suonano pianoforte e clarinetto, ma essendo polistrumentisti non esitano ad utilizzare fisarmonica, chitarra percussioni e se necessario alcuni passaggi di musica elettronica.

Prima dello spettacolo Coro Kalipè e Atelier del Canto accoglieranno il pubblico con carole natalizie della tradizione e Galli al Teatro offrirà a tutti sidro di mele caldo e vin brulè.

Prenotazioni e biglietti sul sito del Teatro Giuditta Pasta