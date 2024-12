Allerta vento forte in montagna e in pianura fino a martedì

Una perturbazione è in arrivo dal Mare del Nord diretta verso le Alpi ma non interesserà le nostre zone riparate dalla barriera montuosa.

C’è allerta, però, per i venti che si intensificheranno nella giornata di domani, lunedì 23 dicembre e potranno essere anche localmente intensi a basse quote tra questa sera e martedì. Il Centro geofisico Prealpino, quindi, annuncia tempo sereno per le festività natalizie: generalmente ben soleggiato e limpido con vento forte in montagna e favonio fino in pianura. Nuvole lungo le Alpi di confine accompagnate da qualche debole nevicata.

Sul fronte svizzero, invece si annunciano abbondanti nevicate: Meteo Swiss prevede da questa sera, domenica, l’arrivo della perturbazione che sarà attiva per un periodo di circa 60 ore, causando importanti accumuli di neve fresca.

A seconda dell’altitudine, si prevede che sulle Alpi cadranno tra i 50 e i 100 cm di neve fresca. Anche il Giura potrà contare su almeno 40 cm.

Le regioni meridionali resteranno al riparo della catena alpina, ma le forti correnti in quota porteranno le precipitazioni a tratti fino sul Ticino centrale, con accumuli degni di nota a ridosso delle Alpi. Sono stati emessi avvisi di livello 2 e 3 per questo evento.