Amca Elevatori a Montecchio per calare il poker

Turno sulla carta molto morbido quello che attende l’Amca Elevatori Varese che domenica 15 dicembre alle 16 sarà in campo a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, per affrontare i “Delfini” che fino a questo momento hanno raccolto tre sconfitte pesanti e non sembrano attrezzati per contrastare la capolista biancorossa.

Coach Zorzi deve, se mai, fare i conti con una rosa ridotta all’osso: Gabriele Silva ha giocato il big match con Castelvecchio e probabilmente sarà disponibile per l’altra partita di alta classifica contro Vicenza, Riccardo Marinello è stato operato al ginocchio e ne avrà sino a fine gennaio mentre anche Marco Paonessa sta affrontando il recupero dopo un intervento ed è indisponibile.

L’Amca Elevatori deve quindi gestire la situazione falli (solo sette uomini a referto) e sfruttare il turno di Montecchio per preparare al meglio il confronto prenatalizio (sabato 21) con Vicenza, l’altra squadra imbattuta del girone che è considerata l’alternativa per la vetta alle favorite Varese e Nordest. Come prevedibile, il morale in casa HSV è alto e deve rimanere tale: è il momento di calare il poker di vittorie.