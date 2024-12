Ascom Varese, «Sostenere i negozi di vicinato, per tutelare le nostre città»

Si chiude il 2024 e anche per Confcommercio Ascom Varese è tempo di bilanci. L’ultimo anno ha visto l’associazione impegnata a confrontarsi con le istituzioni riguardo temi importanti come l’accessibilità del Sacro Monte di Varese, la viabilità a Laveno Mombello, la promozione dei distretti del commercio e la conservazione dell’equilibrio nella distribuzione dei negozi piccoli e grandi.

«Abbiamo uno scopo: il bene del commercio, dei negozianti, e la tutela del diritto di fare impresa – commenta il presidente di Ascom Varese Antonio Besacchi -. Ma a legarci è qualcosa di più forte: siamo persone che condividono una visione che non si esaurisce nella difesa dei nostri interessi, ma che abbraccia il territorio, con la sua storicità e la sua cultura. Quello che facciamo tutti i giorni è portare avanti un’idea di futuro fatto “di prossimità”, ovvero di vicinanza, di sicurezza, di tutela delle città. Se non ci fosse questa componente valoriale, non saremmo noi. Andiamo fieri di chi siamo e della nostra storia».

«Continuiamo – sottolinea Besacchi – a credere in questa bella organizzazione a tutela del commercio mettendoci sempre la faccia e facendo anche tesoro delle critiche. Andiamo a testa alta perché sappiamo di operare sempre al fianco di chi fa impresa, che significa creare ricchezza e posti di lavoro».

ASCOM FA

Basta violenza sulle donne!

Il gruppo provinciale Terziario Donna presieduto da Cristina Riganti prosegue nel suo progetto di prevenzione di un fenomeno diffuso ma sommerso, quello delle molestie sui luoghi di lavoro, incontrando gli studenti dell’Ite Tosi di Busto Arsizio la mattina del 25 novembre.

Natale a Varese: allestimenti e animazione

Il Comune di Varese ha accolto favorevolmente la proposta di Ascom Varese di affiancare allo spettacolo di luci dei Giardini Estensi alcuni allestimenti speciali dislocati per la città, allo scopo di favorire la mobilità dei visitatori nelle diverse zone del centro cittadino. Come ormai consuetudine, il Distretto Urbano del Commercio finanzierà una serie di iniziative di animazione con artisti di strada, che si svolgeranno in modo itinerante nelle vie del centro cittadino durante il periodo natalizio.

Gemonio: no alle medie e grandi strutture di vendita

Ascom Varese ha presentato al Comune di Gemonio la richiesta di utilizzare la procedura di variante allo strumento urbanistico per fermare l’arrivo sul territorio comunale di eventuali medie strutture di vendita, considerate inadeguate alle attuali esigenze del pubblico. Nello specifico, si richiede di non prevedere più nuove medie strutture di vendita (tanto meno G.S.V.) nel territorio del Comune di Gemonio. (Leggi il documento presentato al Comune di Gemonio)

Gavirate: ricostituita la governance del Distretto dei Due Laghi

È stato nominato il Consiglio direttivo del Distretto dei Due Laghi. Il presidente è Paolo Mattioni. In rappresentanza delle minoranze, Lorenzo Pareschi. Per il comune di Biandronno, Alfonso Siracusa. Per il comune di Bardello con Malgesso e Bregano, Emilio Di Donato. Per Ascom, Luca Riccardi. Per il Consorzio Campo dei Fiori, Marco Toffolo. (Leggi il decreto)

ASCOM INFORMA

Saldi invernali

La data di inizio dei saldi per la stagione invernale 2024/2025, è ormai definitiva e fissata al sabato 4 gennaio 2025 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania). Per la Regione Lombardia i saldi durano 60 giorni, quindi per la stagione invernale 2024/2025 termineranno il giorno martedì 4 marzo 2025. (Scopri di più)

Premio attività storiche della città di Varese

Lunedì 9 dicembre, a Palazzo Estense (via Sacco 5, Varese), si è svolta la cerimonia di consegna del riconoscimento cittadino dedicato a imprese, professionisti, artigiani, negozi che hanno compiuto trent’anni di attività. Leggi la rassegna stampa: Prealpina, Varesenews, Varesenoi.

A Varese niente canone per le fioriere inferiori al metro quadro

Le attività storiche premiate a Varese

In riferimento al Canone Unico Patrimoniale, sezione “occupazione permanente o temporanea”, capo 4 “occupazione di spazi ed aree pubbliche”, si informa che, a seguito di richieste pervenute da parte di alcuni operatori commerciali, le fioriere la cui superficie complessiva non è superiore al metro quadrato sono esenti dal pagamento del canone ai sensi dell’articolo 55, previa richiesta di autorizzazione al posizionamento da inviare al Suap mediante apposito modulo. L’autorizzazione durerà 9 anni.

Fashion days per tutti

Ascom Varese crede nel progetto provinciale di Uniascom Fashion days. Federmoda provincia di Varese, con il progetto Fashion Days, si pone l’obiettivo di valorizzare, sensibilizzare e coinvolgere i negozi (tutti, non solo quelli del settore moda) in un momento di radicale e veloce trasformazione causata da un eccesso di offerta (online) e quale conseguenza dello storico momento di crisi che stiamo vivendo. La strada scelta per raggiungere questo obiettivo è la creazione di un format e di un brand distintivo proiettato nel tempo. (Scopri di più)

Varese: no al consumo di alcol in strada

Il nuovo Regolamento della Polizia locale del Comune di Varese introduce su tutto il territorio comunale, dalle 22 alle 6, il divieto di vendita e di consumo in strade e parchi di bevande alcoliche. (Leggi l’intervento di Marco Parravicini su La Prealpina)

45° convegno Fimaa

Si è svolto il 5 dicembre il 45° convegno Fimaa della Provincia di Varese, sul tema “Fimaa per gli intermediari! Intermediari per Fimaa?”. Leggi i servizi realizzati da La Prealpina, Varesenews, Varesenoi.

Circolare identificativa

Leggi la circolare inviata dal Ministero dell’Interno, dipartimento di pubblica sicurezza, con le indicazioni su come identificare gli ospiti delle strutture ricettive.