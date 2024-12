Ecco tutti i premi per le attività storiche a Varese

Sono sessanta le attività – tra negozi, professionisti e imprese – che hanno scritto una pagina di storia di Varese e a cui è andato il riconoscimento della seconda edizione del Premio Attività storiche città di Varese, ben 18 in più della prima edizione, segno di un sempre crescente interesse cittadino al riconoscimento.

Galleria fotografica Attività storiche varesine 2024 4 di 16

La cerimonia di consegna del premio, assegnato dal Comune di Varese alle realtà commerciali e imprenditoriali che hanno compiuto i trent’anni di attività, si è tenuta nella mattina del 9 dicembre in Salone Estense.

«Si tratta di un premio che valorizza la vivacità della nostra città – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti – e anche il ruolo delle attività, che sono un vero punto di riferimento per la comunità per i servizi importanti che hanno svolto, svolgono e svolgeranno in futuro».

«Questo è un riconoscimento che va alle attività che hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno alla crescita economica e culturale della nostra città – ha aggiunto la vicesindaca Ivana Perusin – grazie anche al passaggio generazionale che vede le seconde e in alcuni casi le terze generazioni portare avanti attività storiche, grazie alla capacità di unire tradizione e innovazione».

Tra le attività premiate nell’edizione 2024, ce ne sono di famosissime: non solo tra negozi e locali, ma anche tra laboratori e professionisti. Panettieri storici come Pigionatti e Colombo Marzoli, pasticcerie che hanno fatto epoca come Ghezzi e Brenna, negozi di alimentari iconici come drogheria Vercellini e, La Salumeria di Avigno e Il Salumaio, negozi che hanno fatto – e fanno – grande la Varese dello shopping come Figini, Cardiff e Base Blu. Ma non mancano anche artigiani storici tra ottici (Vettore e Zago), parrucchieri (Scotti, Claudia, La Parrucchiera) e orefici (Nicora e Marelli), piccole aziende note nel mondo come la fabbrica di Confetti Ernesto Brusa, e persino due professionisti come il commercialista Paolo Amati e lo studio legale Zuccaro. Impossibile citarli tutti, perchè tutti rappresentano un pezzo di memoria varesina: meglio leggere l’intera lista per ritrovare il proprio ricordo, o il negozio preferito ancora ora, visto che si tratta, per tutti, di realtà esistenti.

Presenti a consegnare i premi a tutti gli imprenditori varesini c’erano il presidente del Consiglio comunale Alberto Coen Porisini, il presidente della Commissione attività produttive Simone Longhini, l’assessora al Bilancio Cristina Buzzetti, i consiglieri Michele di Toro, Luisa Oprandi, Barbara Bison, Stefano Angei. Presenti inoltre i referenti di Ascom, Confesercenti, Associazione Panificatori.

LA LISTA COMPLETA

Commercialista Paolo Amati

Parrucchiere Scotti

Foyer della Danza

Gigante di Tabanelli Lucia

Drogheria Vercellini

Base Blu

Confezioni Marcello di Tosi Daniele

Calza Inn di Lamonica Caterina

Claudia Acconciature Unisex

Autosalone Internazionale

Il Salumaio di Sant’ Ambrogio

Gianola Coltelleria e Cucina

Torrefazione La Brasiliana

Pasticceria F.lli Ghezzi

Butterfly di Piona Cinzia

Cartolibreria Vigezzi

Pasticceria Brenna

Viras

Cartoleria Villa Varese

Valigeria Ambrosetti

Casa della Pantofola

Oreficeria Nicora

Cardiff

La Casa del Dolce

Libreria Pirola Varese

Pasticceria Pirola

Novintermedia

Cooperativa Unione Familiare

Ferramenta Paolo Maccecchini

La Gastronomia di Avigno

Skipper’s

Pasticceria Sartorelli

Ottica Vettore

Zoni 1941

Boutiqap

Calzavara Rodolfo

Calzature Mentasti

Floricoltura Pozzi Fulvio

La Varesina Caffe’

Fratelli Figini

Controcorrente

Hotel Ungheria

Figini Varese

Calzadoro

Circolo Di Capolago

Macelleria Tonino di Novello

Gian Vargian Varese

Gian-Pi Cartolibreria

Gioielleria Marelli

Ernesto Brusa Fabbrica Confetti

Studio Legale Zuccaro

Ottica Zago

Pescheria Piccinelli

Bar Tabacchi n. 13

Colombo Marzoli

Panificio Pigionatti

Amir Art Collection

Studio Lozza

La Parrucchiera

Hotel Stelvio