Assenze, influenza e troppi errori: primo stop per l’Amca Elevatori

Primo stop in campionato per la Handicap Sport Varese che si arrende, sul campo amico di Bizzozero, alla Polisportiva Disabili Vicenza: un’avversaria che si conferma di primo piano e che ha vinto 55-69 approfittando anche dei problemi di formazione dell’Amca Elevatori.

Coach Zorzi ha infatti potuto contare solo su sette giocatori: il rientro di Roncari è stato bilanciato dall’assenza all’ultimo momento di Sala che si è aggiunto ai lungodegenti Marinello e Paonessa. Inoltre nello spogliatoio varesino ha inciso anche l’influenza che ha colpito in settimana rendendo più complicato l’avvicinamento al match.

I veneti hanno potuto contare sull’eccellente Pedretti: il grande ex ha realizzato ben 32 punti trascinando i compagni in una partita che però è rimasta aperta a lungo. Varese ha sbagliato troppo al tiro ma ha avuto l’occasione di rimontare nella seconda metà di gara, un tentativo però non andato a buon fine con qualche errore evitabile e qualche palla persa banale. E così Vicenza nel finale ha portato a 14 i punti di vantaggio, un risultato pesante anche in prospettiva di classifica avulsa.

L’Amca Elevatori resta comunque seconda in classifica alle spalle dei vicentini in attesa che questi ultimi affrontino Castelvecchio, l’altra formazione in lotta per un posto al sole nel Girone A. Alla ripresa del campionato, il prossimo 11 gennaio, Varese tornerà in campo a Trento, mentre la prossima partita casalinga dei biancorossi è in calendario addirittura il 16 febbraio contro l’Uicep Torino.

Amca Elevatori H.S. Varese – Pol. Disabili Vicenza 55-69

(15-23, 33-38, 44-53) Varese: Samadi 10, Cardoso 11, Nava 9, Pedron 4, Roncari 10; Silva 9, Fiorentini 2. All. Zorzi.

Vicenza: Sharani 10, Cunico 2, Pedretti 32, Karaman 9, Zamboni 8, Azzolin, Borin, Nicunco 8, Roglieri, Forza, Alessi. All. Farinello e Azzolin.

Arbitri: Braga e Caputo.

RISULTATI (5a giornata)

Albatros Trento – Delfini 2001 Montecchio M. 27-42; Amca Elevatori H.S. Varese – Pol. Disabili Vicenza 55-69; Alitrans Verona – CUS Padova 65-47. Riposano Nordest Castelvecchio e Uicep Torino.

CLASSIFICA: Vicenza 10; VARESE 8; Torino, Castelvecchio e Verona 6; Padova e Montecchio 2; Trento 0.

Castelvecchio due partite in meno; Padova e Trento una partita in meno.