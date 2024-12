Camion con liquido infiammabile esce di strada ad Azzate, chiusa per alcune ore la provinciale del Lago

Un camion che trasporta bottiglie con liquido infiammabile è uscito di strada questo pomeriggio, giovedì 19 dicembre, intorno alle 15.30 sulla provinciale del Lago, all’altezza della Madonnina del Lago.

Il mezzo non si è rovesciato, si è solo adagiato su un fianco. L’autista non ha riportato ferite ma il traffico, sempre piuttosto intenso in quella zona, ha subito pesanti ripercussioni. Per rimetterlo in carreggiata in sicurezza questa sera, verso le 21, la provinciale è stata chiusa.

Sul posto i vigili del fuoco di Varese con un’autobotte e una gru e la Protezione Civile. La strada resterà chiusa fino al termine delle operazioni.