“Caronno Varesino, tasse alle stelle e zero visione”

La fine dell’anno è momento di bilanci anche per le opposizioni all’interno dei consigli comunali. A Caronno Varesino, il gruppo consiliare “Caronno Cambia” ha affidato a una nota stampa una riflessione di quanto fatto sui banchi della minoranza. Dal 9 giugno 2024, sono state presentate oltre 15 mozioni, 5 interrogazioni e 3 emendamenti. «Risultati mai raggiunti prima in vent’anni di storia consiliare, con l’obiettivo di proporre un cambio di visione per la comunità. Tuttavia, l’impegno del gruppo è stato liquidato dall’amministrazione come una “fastidiosa perdita di tempo” e accusato di rallentare le decisioni comunali. Di fronte a un’amministrazione giudicata carente in progettualità e visione politica, Caronno Cambia ha continuato a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per portare avanti il proprio programma e vigilare sull’operato amministrativo».

EMENDAMENTI E TRASPARENZA

Emblematica, a detta del gruppo consiliare d’opposizione, l’ultima seduta del Consiglio Comunale. Nonostante le proposte e i numeri presentati, l’amministrazione ha optato per aumentare l’aliquota Irpef al massimo consentito, penalizzando tutti i cittadini e proseguire con progetti insostenibili per le casse comunali.

Tra gli emendamenti bocciati, sottolinea l’opposizione, l’introduzione di un tecnologo alimentare nelle mense scolastiche, l’avvio di un progetto di educazione alla raccolta differenziata, finalizzato a una riduzione della Tari,e l’iniziativa “Palestra per la mente” per l’invecchiamento attivo («Proposte ritenute fattibili, ma scartate senza alcuna discussione».

Caronno Cambia evidenzia inoltre la mancanza di trasparenza su questioni fondamentali come l’installazione di nuovi punti luce: «Di fronte alla nostra richiesta di chiarimenti sul progetto l’unica risposta ricevuta è stata “Quando sarà il momento, vedrete”». E così, secondo l’opposizione, anche sul tema dei nuovi parcheggi, sul piano delle alienazioni e gestione del centro raccolta rifiuti.

DATI E ACCESSO AGLI ATTI

«Abbiamo chiesto i risultati dell’apertura straordinaria del centro, ma l’amministrazione ha affermato di non avere dati disponibili. Quando abbiamo fatto notare l’incongruenza, ci è stato detto che i dati esistono, ma per ottenerli dovremmo presentare un formale accesso agli atti. Questa situazione è assurda e inaccettabile: il Consiglio Comunale, organo più alto dell’amministrazione, non dovrebbe essere costretto a ricorrere agli accessi agli atti per ottenere informazioni necessarie al proprio lavoro, soprattutto quando non vi sono questioni di privacy in gioco. Inoltre, fa sorridere, ma anche riflettere, che ci venga richiesto di limitare gli accessi agli atti, mentre al contempo veniamo accusati di immobilizzare il Comune proprio per questo motivo».

IL PARERE TECNICO DEI FUNZIONARI

Infine, il gruppo consiliare di opposizione sottolinea su come siano state gestite le 5 mozioni presentate al bilancio. «Ancora una volta, l’amministrazione si è nascosta dietro il parere tecnico dei funzionari, evitando di assumersi una responsabilità politica. Non siamo in una tecnocrazia: i cittadini hanno votato i consiglieri, non i funzionari. È compito dell’amministrazione assumersi la responsabilità politica delle scelte, senza delegare interamente a tecnici decisioni che incidono profondamente sulla vita della comunità».

«Il 2025 sarà l’anno in cui l’inoperato dell’amministrazione sarà evidente a tutti. Noi continueremo a lottare con fermezza perché Caronno merita di più», conclude la nota stampa del gruppo consiliare Caronno Cambia.