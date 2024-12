Castellanzese schiantata 5-1 dalla Folgore Caratese

La Folgore Caratese ha battuto con facilità la Castellanzese nella sfida disputata al Sportitalia Village con un secco 5-1. La squadra allenata da mister Filippo Carobbio nel corso del primo tempo ha colpito due volte: prima con un rigore trasformato da Ferrandino e poi con il sigillo di Cocola. All’inizio del secondo tempo i padroni di casa hanno calato il tris con la seconda marcatura di giornata di Davide Ferrandino. La Castellanzese al quarto d’ora ha segnato il gol della bandiera, grazie alla prima gioia in neroverde per Boix Garcia. Successivamente i padroni di casa hanno messo a segno altre due stoccate con Lipari e Giugno. Questi tre punti hanno consentito alla Folgore Caratese di issarsi al quarto posto a quota 32 punti a -6 dalla vetta. Invece per la Castellanzese quella di oggi è stata la terza sconfitta consecutiva e adesso la zona playout dista solo due lunghezze.

Fischio d’inizio

La Folgore Caratese inizia con un 4-2-3-1 che prevede Salvalaggio in porta, davanti a lui Balamotis, Arpino, Bigolin e Martellotta. Pedone e Rebauto in mediana. A supporto della punta Rosa ci sono Lipari, Ferrandino e Cocola.

Mister Corrado Cotta risponde con il 3-4-3. Tra i pali Poli. Il trio difensivo è composto da Beretta, Gritti e Bernardi. Sulle corsie laterali agiscono Boccadamo e Rusconi, mentre al centro ci sono Castelletto e Di Coste. Il tridente è composto da Chessa, Boix Garcia e Colombo.

L’arbitro è il signor Ledjan Skura di Jesi coadiuvato dagli assistenti Marco Bortoluzzi di Conegliano e Enrico Antonini di Bassano.

Primo tempo

Le prime occasioni della partita sono in favore della Folgore Caratese con i tiri di Balamotis e Arpino sui quali Poli è costretto a due parate complicate. La Castellanzese risponde con un tiro di Colombo terminato di poco a lato rispetto al palo alla sinistra di Salvalaggio. Al 28’ la formazione di casa sblocca il risultato grazie ad un rigore trasformato da Ferrandino. La massima punizione è stata causata da un intervento falloso di Boccadamo ai danni di Cocola. Sempre Cocola è protagonista al 38’, quando segna il gol del 2-0, insaccando indisturbato un pallone arrivato da un suggerimento di Lipari. La prima frazione si chiude una volta trascorso l’unico minuto di recupero concesso. Le due squadre rientrano negli spogliatoi con il parziale di 2-0 in favore della Folgore Caratese.

Secondo tempo

In avvio di ripresa la Folgore trova anche il terzo gol grazie al colpo di testa di Ferrandino su assist di Lipari. La Castellanzese trova il gol della bandiera al 15’ con il primo sigillo in neroverde di Boix Garcia, il quale ha battuto in girata l’estremo difensore azzurro. Sette minuti più tardi la Folgore Caratese va a segno nuovamente con Lipari che riceve da Ferrandino e poi insacca il punto del 4-1. Poco prima della mezz’ora la squadra di mister Corrado Cotta va vicina al secondo gol con una bella combinazione tra Chessa e Padovan dalla quale nasce una conclusione che si infrange sul palo. Al 39’ i padroni di casa vanno in gol con Giugno che sfrutta al meglio un cross basso di Balamotis e fa 5-1. Nel finale di partita c’è da segnalare l’espulsione per doppia ammonizione di Simone Simeri che lascia la Caratese in inferiorità al terzo dei cinque minuti di recupero concessi, al termine dei quali arrivano i tre fischi che decretano la schiacciante vittoria della Folgore Caratese.