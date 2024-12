CittadinanzAttiva in piazza Carducci a Varese per la campagna di prevenzione sulle malattie stagionali

CittadinanzAttiva Lombardia APS, associazione del Terzo Settore impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini, in collaborazione con Regione Lombardia e altri partner, lancia una nuova campagna di informazione e prevenzione sanitaria. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alle patologie stagionali, che in questo periodo colpiscono in particolare bambini e anziani, categorie più vulnerabili.

La campagna mira non solo a fornire informazioni utili, ma anche a promuovere pratiche quotidiane di prevenzione per proteggere la salute di tutti.

Appuntamento il 7 Dicembre a Varese

CittadinanzAttiva sarà presente con un gazebo informativo il 7 dicembre, in Piazza Carducci a Varese, dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio. I volontari saranno a disposizione per rispondere alle domande, distribuire materiali informativi e offrire consigli pratici per affrontare le sfide di salute tipiche della stagione invernale.

Cosa troverai al gazebo:

Informazioni sui sintomi e sulla prevenzione delle principali malattie stagionali.

Consigli utili su alimentazione e stili di vita per rafforzare il sistema immunitario.

Indicazioni sulle vaccinazioni consigliate, in particolare per i più piccoli e gli anziani.

Un dialogo diretto con i volontari per chiarire dubbi o ricevere indicazioni sui servizi sanitari disponibili sul territorio.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’occasione preziosa per approfondire tematiche di grande importanza per il benessere della comunità, in un clima di ascolto e partecipazione.