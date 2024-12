Compiti per le vacanze? Il prof tra i banchi dice NO !

Tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre per tutti gli studenti suona l’ultima campanella che apre al lungo periodo delle Vancanze natalizie. E come sempre si apre l’annoso dibattito compiti sì – compiti no per le vacanze.

Questa volta per i miei allievi di scuola media la scelta è stata netta: zero compiti, w il divertimento e lo stare in famiglia.

A costo di risultare un po’ provocatorio ritengo che i docenti che danno molti compiti per le vacanze siano frustrati e invidiosi delle vacanze che faranno le famiglie dei propri alunni, oppure docenti in ritardo col programma che cercano di recuperare.

Ma le due caratteristiche precedenti potrebero anche coesistere dando vita a una terza categoria di docenti invidiosi e in ritardo col programma: i peggiori!

Di seguito i compiti che ho assegnato ai miei ragazzi per queste Vacanze di Natale.