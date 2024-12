Da Andrea Scanzi a Debora Villa, tutti i prossimi spettacoli al Teatro Sociale di Busto Arsizio

Il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio si prepara ad accogliere il pubblico con una ricca programmazione per le festività e il mese di gennaio. Una serie di spettacoli di qualità attende gli spettatori, tra show musicali, balletti e performance teatrali.

20 dicembre 2024 – “Black Voices”

Ad aprire le festività sarà “Black Voices – The Show”, venerdì 20 dicembre alle ore 20:30. Il gruppo composto da cinque voci d’oro a cappella promette un’esibizione coinvolgente e intensa. I biglietti sono disponibili con i seguenti prezzi: Poltronissima €36,00, Poltrona €32,00, Galleria €30,00, Galleria visibilità ridotta €26,00.

27 dicembre 2024 – “A Christmas Carol” (Sold Out)

Il 27 dicembre, alle ore 20:30, andrà in scena il musical “A Christmas Carol”, a cura della Compagnia BIT. Lo spettacolo ha già registrato il tutto esaurito.

5 gennaio 2025 – “Lo Schiaccianoci”

Il nuovo anno si apre con il classico del Balletto di Milano, “Lo Schiaccianoci”, domenica 5 gennaio alle ore 17:00. I biglietti sono acquistabili a: Poltronissima €40,00, Poltrona €36,00, Galleria €32,00, Galleria visibilità ridotta €28,00.

Gennaio: Eventi Speciali

La programmazione di gennaio continua con una varietà di spettacoli.

Il 10 gennaio 2025, alle ore 20:30, andrà in scena “De Andrè – La Storia”. I biglietti sono disponibili a Poltronissima €34,50, Poltrona €30,00, Galleria €26,00, Galleria visibilità ridotta €22,00. L’11 gennaio 2025, alle ore 18:00, sarà la volta di “Andrea Scanzi – La Sciagura” con biglietti a Poltronissima €36,00, Poltrona €32,00, Galleria €28,00, Galleria visibilità ridotta €24,00. Il 12 gennaio 2025, alle ore 17:00, Chiara Anicito porterà sul palco “Cammela e il Gruppo delle Mamme”. I biglietti sono a Poltronissima €30,00, Poltrona €26,00, Galleria €23,00, Galleria visibilità ridotta €21,00.

Il 17 gennaio 2025, alle ore 20:30, lo spettacolo “Queen Rhapsody – Queenmania” sarà disponibile con biglietti a Poltronissima €40,00, Poltrona €36,00, Galleria €32,00, Galleria visibilità ridotta €28,00. Il 18 gennaio 2025, alle ore 20:30, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia presenteranno “Il Romanzo della Bibbia”. I biglietti sono disponibili a Poltronissima €38,00, Poltrona €36,00, Galleria €32,00, Galleria visibilità ridotta €28,00.

Il 24 gennaio 2025, alle ore 20:30, Giorgia Fumo salirà sul palco con “Vita Bassa”, con biglietti a Poltronissima €32,00, Poltrona €28,00, Galleria €26,00, Galleria visibilità ridotta €23,00. Il 25 gennaio 2025, alle ore 18:00, Debora Villa presenterà “Tilt: Esaurimento Globale” con biglietti a Poltronissima €36,00, Poltrona €32,00, Galleria €28,00, Galleria visibilità ridotta €24,00. Il 31 gennaio 2025, alle ore 20:30, “Gli Autogol – Calcio Spettacolo” chiuderà il mese con biglietti a Poltronissima €36,00, Poltrona €32,00, Galleria €28,00, Galleria visibilità ridotta €24,00.

Biglietti e Informazioni

I biglietti sono acquistabili su Ticketone (online e nei punti vendita) e presso la biglietteria “Busto in Scena”. Il Ticket Point presso il Bistrot del Teatro (Piazza Plebiscito, 8 – Busto Arsizio) è aperto il lunedì e mercoledì dalle 11:00 alle 15:00 ed è chiuso negli altri giorni. Il Foyer del Teatro Sociale Delia Cajelli (Via Dante Alighieri, 20 – Busto Arsizio) è aperto nei giorni di spettacolo a partire da 2 ore prima dell’evento. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito bustoinscena.it o contattare la biglietteria via email all’indirizzo biglietteria@bustoinscena.it.