Due laboratori gratuiti per bambini al Museo del tessile il 12 e 13 aprile

Il Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio dedica a bambini e famiglie l’intero fine settimanadi sabato 12 e domenica 13 aprile.

In programma sabato pomeriggio uno speciale laboratorio promosso in occasione di Disegniamo l’Arte, mentre domenica c’è una nuova Giocomerenda. Due pomeriggi originali per scoprire insieme ai bambini e ai ragazzi i segreti delle stoffe, divertendosi.

Tessuti svelati

“Disegniamo l’Arte” è l’evento promosso dall’Associazione Abbonamento Musei, pensato per avvicinare bambini e bambine ai musei attraverso il disegno e la creatività.

Per il sesto anno consecutivo, i Musei Civici di Busto Arsizio aderiscono a questo appuntamento, seguendo il tema di quest’anno “Segreti svelati. Misteri e curiosità nascosti nei musei” e invitando famiglie con bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni a partecipare al laboratorio Tessuti svelati, un viaggio alla scoperta dei segreti delle stoffe, che si terrà nelle sale del museo sabato 12 aprile dalle ore 15.30 alle 17.30.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK.

Non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori.

Uova di stoffa

Domenica 13 aprile alle ore 15.30 il Museo del tessile ospita invece una nuova Giocomerenda, a tema pasquale, nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei”.

Si intitola Uova di stoffa ed è una speciale Caccia alle uova nascoste tra i macchinari d’epoca esposti al museo. Un’occasione speciale per scoprire i segreti delle stoffe e poi costruire speciali decorazioni a tema con scarti di tessuto.

L’attività è dedicata ai bambini dai 5 anni compiuti ai 12 anni.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda bio.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK.

Non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori.