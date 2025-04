Dentro al cantiere del palazzetto di Busto Arsizio: “Sarà capitale lombarda della ginnastica”

Proseguono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione del nuovo centro federale della ginnastica di Busto Arsizio che sarà la nuova casa della Pro Patria ginnastica.

L’azienda Cgm ha quasi completato il posizionamento della struttura in legno del tetto e sta proseguendo nella trasformazione della struttura che inizialmente era stata pensata per ospitare il palaghiaccio.

Questa mattina, venerdì, il sindaco Emanuele Antonelli ha accompagnato la sottosegretaria allo Sport di Regione Lombardia Federica Picchi per mostrarle l’avanzamento del cantiere dell’impianto in via Minghetti, che diventerà la nuova casa della Pro Patria ginnastica che proprio recentemente ha festeggiato il ritorno nella serie A nazionale.

La struttura potrà ospitare fino a 500 spettatori ed è dotata di altre due palestre che potranno essere usate sia dai ginnasti e dalle ginnaste che da altre società di basket e pallavolo.

L’assessore allo Sport Luca Folegani ha spiegato alla sottosegretaria anche la volontà da parte della federazione di far diventare l’impianto di Busto Arsizio punto di riferimento a livello nazionale.

Il sottosegretario si è soffermata per quasi un’ora nel cantiere complimentandosi per lo stato di avanzamento dell’opera e per il progetto di farlo diventare centro federale: «Abbiamo un grande bisogno di strutture per queste discipline e sono sicura che sarà importante per tutta la regione».