Cosa fare a Varese e nel Varesotto l’11, 12 e 13 aprile

METEO

LE PREVISIONI – Il meteo del weekend: dalla primavera al maltempo in 48 ore. Il cambio degli armadi può attendere. Sole e temperature miti fino a sabato poi domenica pioggia e brusco calo del termometro – Leggi le previsioni

EVENTI

MANGIARE NEL VARESOTTO – Il menù di Pasqua de Al Posto Giusto: creatività e tradizione tra gamberi caramellati e capretto alle erbe – Tutte le informazioni

VARESE – Polenta & Bruscitt a Varese: l’evento solidale organizzato dal Gruppo Alpini. Sabato 12 aprile, l’iniziativa del Gruppo Alpini di Varese in piazza del Podestà per raccogliere fondi a favore dell’associazione Vharese – Tutte le informazioni

CASTRONNO – MATERIA – Lo Stendipanni Chic di Mamme in cerchio arriva a Materia. Sabato 12 aprile dalle 14.30 il nuovo spazio libero Varesenews ospita un mercatino di abiti e scarpe di marca per grandi e piccini, tutti usati ma in perfette condizioni – Tutte le informazioni

LAINATE – La visione del pesce: il librogame del Parco del Lura creato da 650 ragazzi. Sarà presentato sabato 12 aprile a Linate il gioco multimediale dedicato alle acque del torrente Lura creato da ragazzi delle scuoledi Saronno, Caronno Pertusella – Tutte le informazioni

VARESE – Mobilitazione per i Referendum dell’8 giugno, una festa della Cgil in piazza a Varese. In occasione delle Giornate del Lavoro della Cgil, in programma l’11 e 12 aprile, è stato organizzato un momento di festa per sabato 12 in piazza Monte Grappa a Varese dalle ore 10.30 alle 20

LUINO – Il FAI svela i segreti della storica stazione di Luino. Visite guidate alla Stazione Internazionale di Luino, domenica 13 aprile, durante l’arco della giornata – Tutte le informazioni

COMERIO – Seconda apertura di primavera della Serra Tropicale di Comerio. Domenica 13 aprile dalle 9 alle 12 una mattinata all’insegna della natura e del relax. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Lions Day 2025 a Lavena Ponte Tresa l’evento “La volontà di fare insieme” – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Forme della natura nel prossimo laboratorio di ReMida al Chiostro di Voltorre. Domenica 13 aprile alle 15 il nuovo laboratorio parte con una raccolta di elementi naturali nel giardino del Chiostro, da rielaborare in un pattern condiviso botanico – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Escursione lungo la via Valeriana, il CAI di Gazzada Schianno sul Lago d’Iseo. Aperte le iscrizioni. L’escursione avrà luogo domenica 13 aprile ed è classificata con difficoltà turistica-escursionistica. Si sviluppa per circa 15 chilometri con un dislivello positivo di circa 750 metri – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Herbarium, la quinta edizione dell’appuntamento dedicato alle piante officinali al Monastero di Torba. Un tema che scaturisce dalla storia del luogo, dalla coltivazione e lavorazione di erbe medicinali e aromatiche, che per secoli hanno praticato le monache di Torba e che nel corso dei due giorni verranno raccontate al pubblico attraverso molteplici attività – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Varese, jazz e sperimentazione al Carrozze Hub con il trio “Open Lands”. Il progetto, dal titolo “More Than Three”, si inserisce all’interno della rassegna musicale sostenuta da Carrozze Hub in collaborazione con gli Amici del Jazz Club Varese – Renato Bertossi – Tutte le informazioni

CASTRONNO – MATERIA – Tashi arriva a Materia: un live tra onde sonore e ricordi. L’11 aprile nel nuovo spazio libero Varesenews il giovane cantautore milanese presenta il suo viaggio musicale tra introspezione e libertà – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Un viaggio musicale negli anni ’80 per il concerto di Pasqua della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago. Appuntamento sabato 12 e domenica 13 aprile al Teatro Lux – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il Coro Divertimento Vocale in scena al Teatro Manzoni di Busto Arsizio. I biglietti dello spettacolo sono in vendita su eventbrite o presso la sede LILT in piazza Plebiscito 1 a Busto Arsizio – Tutte le informazioni

VARESE – Primo evento per i Santambrogini con “La musica della mia storia”. All’Auditorium di Sant’Ambrogio lo spettacolo Benefit dal titolo “La musica della mia storia – Narrazione e canzoni dagli anni ’60 agli anni ’90” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Gli Shake celebrano vent’anni di musica: un concerto-evento allo Spazio23 di Gallarate. Una serata all’insegna del rock’n’roll, per due decenni di attività. Ospite anche i “Marcello’s” – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Concerto tributo a Mina: musica e solidarietà ad Albizzate. Venerdì 11 aprile, alle ore 21, la Sala Piotti del Municipio ospiterà un concerto omaggio con la cantante Mary Venneri e la sua band. L’associazione di promozione sociale IN Valbossa organizza il concerto per raccogliere fondi a sostegno di SOS della Valbossa – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Tradimento e perdono: quando la coppia è a un bivio. Dal legame al progetto comune, dall’offesa alla possibilità di ricostruire: due psicoterapeuti esplorano le dinamiche della crisi di coppia, tra tradimenti, resilienza e scelte consapevoli. Intervista a Dante Ghezzi e Paola Covini, docenti della Scuola “Mara Selvini Palazzoli” di Milano – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Adolescenza e comunicazione: un incontro per genitori, educatori e cittadini. Venerdì 11 aprile a Gorla Minore la pedagogista Silvia Gatti sarà ospite della lista civica “Per Una Comunità Rinnovata” per una serata aperta a tutta la cittadinanza – Tutte le informazioni

MALNATE – Litio e terre rare: a Malnate una conferenza per comprendere i materiali strategici del futuro. L’iniziativa sarà venerdì 11 aprile ed è promossa dall’Accademia dei Curiosi con il patrocinio del Comune di Malnate – Tutte le informazioni

MORAZZONE – A Morazzone un incontro sul futuro dell’Europa nello spirito di Ventotene con Alfieri e Chiara Braga. Appuntamento sabato 12 aprile. Interverranno Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Esteri e Difesa, e Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera dei Deputati – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GERMIGNAGA – “Fino alla fine dell’Everest”: a Germignaga la proiezione del film di Davide Chiesa. Appuntamento venerdì 11 aprile alla Sala ex-Colonia elioterapica. Ingresso è libero fino a esaurimento posti – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – “Invisibili”, lo spettacolo che dà voce ai giovani: teatro e partecipazione a Solbiate Olona. Venerdì 11 aprile al Centro Socio Culturale va in scena lo spettacolo della Cooperativa Elaborando e Oplà Teatro. In programma anche una videoinstallazione con dialoghi tra giovani e adulti – Tutte le informazioni

ARCISATE – “Il Valzer della Bugia” una serata a teatro a Brenno Useria. Con Francesca Zoccarato, liberamente tratto dal libro “la bugia che salvò il mondo”. Uno spettacolo, adatto ragazzi ed adulti – Tutte le informazioni

MONVALLE – Monvalle ricorda la Resistenza con il documentario “Val Grande ’44”. Il 12 aprile, nella sala consiliare del Comune, una serata dedicata alla memoria dei rastrellamenti nazifascisti e ai partigiani del territorio – Tutte le informazioni

VERGIATE – Vergiate diventa “Il paese delle storie”: al via il Festival di Teatro di Comunità. Cinque gli appuntamenti in programma tra aprile e maggio, tutti gratuiti, con nomi importanti della scena teatrale e letteraria italiana. Si parte sabato 12 aprile con lo spettacolo di Michela Prando “Me, la vita degli altri” – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – “Spirito Allegro” chiude la rassegna SolbiaTeatro 2025. Una brillante commedia del celebre autore britannico Noël Coward, qui proposta in un adattamento e regia di Francesco Forgillo. Uno spettacolo ironico e fuori dagli schemi, tra equivoci soprannaturali, spiriti burloni e divertenti colpi di scena – Tutte le informazioni

LIBRI

GAZZADA SCHIANNO – Il relitto del Thistlegorm: un viaggio fotografico nella storia sommersa. Venerdì 11 aprile alle 21 l’appuntamento con le immagini subacquee di Gero Rinaldo nella sede dei Sommozzatori della Protezione Civile Varese Sub a Gazzada Schianno – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Carla Tocchetti racconta “Domenichino del Sacro Monte” a Castiglione Olona. La presentazione è in programma domenica 13 aprile, alle 16, al Caffè Lucioni di piazza della Repubblica a Castiglione Olona, nell’ambito della rassegna “Te con l’autore” – Tutte le informazioni

BESOZZO – Cinofilia e pet therapy: a Besozzo evento con Sara Tagliati. Presentazione del libro per l’educatrice cinofila, che sarà accompagnata dalla Pet therapist Mara Pinciroli – Tutte le informazioni

MALNATE – Quando il fascismo dettava la dieta: a Malnate un incontro su cibo, propaganda e “resistenza culinaria”. Sabato 12 aprile la Sala Consiliare di Malnate (via De Mohr) ospiterà la presentazione del libro “Quando il fascismo dettava la dieta” di Enzo R. Laforgia – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – “Atto unico” al museo Maga racconta la lunga storia del Premio Città di Gallarate. Il “Premio Nazionale Arti Visive” nacque nel 1949 e ha consentito di creare il nucleo centrale della Galleria d’Arte Moderna, con opere di pregio che raccontano l’evoluzione dal figurativo all’arte concettuale, a quella digitale – Tutte le informazioni

VARESE – Varese celebra il centenario di Giancarlo Sangregorio con la mostra “Impronte”. Alla Sala Veratti l’anteprima del ricco programma promosso dalla Fondazione Sangregorio che festeggia i cento anni della nascita dell’artista – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Destinazione Gallarate”: a Cedrate una mostra sui treni, i tram e la città. L’esposizione è curata dall’ingegner Alberto Guenzani e sarà aperta per una giornata – Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Panza “Un altro sguardo”, la nuova mostra con le opere dalla Collezione Gemma De Angelis Testa. La mostra sarà l’occasione per godere di opere di grandi nomi dell’arte contemporanea, talvolta mai esposte al pubblico, anche molto distanti dallo stile che caratterizza la collezione Panza. sarà aperta al pubblico dall’11 aprile al 12 ottobre 2025 – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – “Sul basto di un cammello”: il viaggio esistenziale di Christopher Wood in mostra a Buguggiate. La chiesa seicentesca di San Giovanni ospiterà nei giorni di sabato 12 e domenica 13 aprile l’opera che consiste in un lungo rotolo di carta che avvolge le pareti della chiesa, narrando attraverso disegni a matita, carboncino e acquerello un viaggio esistenziale – Tutte le informazioni

VARESE – “Di bianco e di essenza”, la mostra personale di Lorenzo e Simona Perrone da Punto sull’Arte a Varese. La mostra sarà visitabile dal 12 aprile al 31 maggio 2025. L’inaugurazione avrà luogo SABATO 12 APRILE, dalle 11 alle 13, presso la Galleria in Viale Sant’Antonio 59/61, e vedrà la presenza della curatrice Alessandra Redaelli insieme agli artisti – Tutte le informazioni

SPORT

CARDANO AL CAMPO – In bici sulle strade dei partigiani, da Cardano all’Alto Milanese. Domenica 13 aprile il Circolo Quarto Stato e la Ciclofficina Casa del Popolo propongono un pomeriggio allo scoperta dei luoghi della Resistenza intorno a Malpensa. A sera la presentazione del libro sulla partigiana “Nini” – Tutte le informazioni