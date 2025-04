Che fare con i bambini nel weekend del 11, 12 e 13 aprile a Varese e nel Varesotto

Mattoncini lego, arte da disegnare e divertenti caccia alle uova di Pasqua sono alcune delle proposte per bambini e famiglie in programma in questo weekend primaverile assieme a spettacoli, gite in natura e tantissimi laboratori, dentro e fuori dai musei.

Il sole di questi giorni sembra destinato a lasciare spazio a precipitazioni e temperature decisamente più basse nella giornata di domenica (QUI le previsioni meteo). In caso di pioggia si raccomanda di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi in programma.

EVENTI

SESTO CALENDE – A Lisanza arriva Fiume di Mattoncini, due giorni di evento dedicato ai mattoncini Lego, tra esposizione di diorami, concorsi creativi e migliaia di mattoncini con cui grandi e piccini possono costruire interi mondi – Tutto il programma

MALNATE – Sabato mattina ’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” ospita la 10^ edizione del concorso Poeti in erba – Enrico Bertè. L’evento si intitola “In ascolto della natura. Una giornata dedicata alla parola dei bambini” con i versi dei bambini e i burattini di Chicco Colombo – L’evento

CASSANO MAGNAGO – Festa di primavera con Caccia alle uova al Ludobosco della Tana nel Bosco per bambini e famiglie nella giornata di sabato 12 aprile, tra giochi, libri e storie in natura – Tutto esaurito

LAINATE – La visione del pesce è il librogame del Parco del Lura. Creato da 650 ragazzi delle scuole di Saronno e Caronno Pertusella, sarà presentato sabato 12 aprile in un evento dedicato alle acque del torrente Lura – L’iniziativa

CASTELLANZA – Parte sabato mattina alla Corte del Ciliegio Gruppo di Parola, uno spazio di ascolto e sostegno qualificato per i bambini in fase di separazione o divorzio dei genitori – Scopri di più

SPETTACOLI

VARESE – Sabato pomeriggio al Teatro di Varese c’è BuBBles Revolution, lo spettacolo di Marco Zoppi & Rolanda che racconta con incredibili bolle di sapone una storia fantastica, in un mondo magico, dove niente è impossibile – Lo spettacolo

INARZO – Domenica 13 aprile alle ore 14.30 sui sentieri all’Oasi Lipu della Palude Brabbia prende vita Filtri d’amore per maghi, una favola itinerante con personaggi strambi e una missione da compiere, genitori e figli insieme – L’iniziativa

VARESE – Cambio di programma per la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 che domenica pomeriggio al Nuovo propone alle famiglie la proiezione del capolavoro Disney Pocahontas, a 30 anni esatti dalla sua prima uscita nelle sale – L’evento

SPECIALE DISEGNIAMO L’ARTE

VARESE – Sabato pomeriggio al Castello di Masnago l’evento gratuito per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni Chi mi guarda da quel quadro? Una speciale visita alla collezione da cui trarre ispirazione per uno speciale autoritratto, diviso in quattro. Partecipazione gratuita – Tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio il Museo del Tessile Ospita aboratorio Tessuti svelati, uno speciale viaggio alla scoperta dei segreti delle stoffe per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni promosso in occasione di Disegniamo l’arte. Partecipazione gratuita – I dettagli

SARONNO – Disegniamo l’arte al Museo della ceramica Gianetti porta Primavera in Museo, attività in cui i bambini dai 5 agli 11 anni, come dei veri investigatori muniti di lente d’ingrandimento, andranno alla ricerca dei decori floreali nascosti nella collezione. Utilizzando l’argilla creeranno poi un vaso decorato con intrecci e motivi naturali – Come partecipare

VARESE – Con L’oro dei faraoni, sabato pomeriggio, il Museo Castiglioni di Villa Toeplitz propone a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni di immergersi nei segreti del tesoro ritrovato nella tomba di Tutankhamon per poi disegnarne la storia – L’evento

VARESE – Sabato mattina il FAI propone uno speciale Disegniamo l’Arte a Villa Panza: visita guidata per bambini dai 4 ai 9 anni dedicata alle curiosità nascoste tra le sale e il giardino, alla ricerca di sorprese, dettagli inaspettati e incredibili storie che attraversano i secoli. A seguire un laboratorio per costruire una sorprendente scatola magica – Scopri di più

CASTELSEPRIO – Il Parco archeologico aderisce a Disegniamo l’arte e sabato pomeriggio propone ai bambini Arte in pezzi. Volti svelati, un laboratorio in cui ricostruire i frammenti dei volti perduti rappresentati – Qui tutte le info

GALLARATE – Una speciale visita guiata con laboratorio intitolata Estratti a tratti astratti aspetta i bambini sabato pomeriggio al MA*GA per Disegniamo l’Arte 2025, scoprire la mostra Atto unico e trarne ispirazione per creare nuove opere – L’iniziativa

VARESE – Domenica pomeriggio a Villa Mirabello i bambini dai 6 agli 11 anni potranno scoprire Pintaderas e altre stranezze al museo! in una speciale visita guidata con laboratorio a partecipazione gratuita – Tutti i dettagli

ANGERA – Domeica pomeriggio il Museo Archeologico propone a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni il laboratorio Archeodetective alla scoperta della tomba trafugata, per scoprire attraverso l’osservazione dei reperti, i riti funerari antichi, dalla sepoltura alla definizione dell’identità del defunto e l’epoca in cui visse. Evento gratuito su prenotazione – Come partecipare

MORAZZONE – Domenica pomeriggio il FAI propone ai bambini dai 5 agli 8 anni uno speciale Disegniamo l’Arte a Casa Mcchi per curiosare tra le stanze della storica dimora e scoprire cosa custodiscono armadi e cassetti per poi disegnare ciò che più ha colpito la sensibilità di ciascuno in un taccuino creato apposta per l’occasione – Scopri di più

LABORATORI

GORNATE OLONA – Domenica pomeriggio, dopo un libero picnic all’ombra della Torre, al Monastero di Torba i bambini possono partecipare al lanotatorio Naturalisti fornai, per creare un impasto gustoso, sano e senza tempo. L’iniziativa fa parte della due giorni di Herbarium – Tutto il programma

GAVIRATE – Si intitola Forme della natura il laboratorio di ReMida al Chiostro di Voltorre in programma nel pomeriggio di domenica. Si parte da una raccolta di elementi naturali nel giardino del Chiostro da rielaborare in un pattern condiviso botanico – Scopri di più

GALLIATE LOMBARDO – L’ultimo appuntamento con la rassegna Sulle Ali della Fantasia, sabato 12 aprile in biblioteca alle ore 16, è pensato come una vera e propria festa che trasformerà i bambini in artisti di strada – L’evento

TERNATE – Creatività alla Biblioteca di Ternate sabato pomeriggio con il laboratorio di Pasqua per bambini promosso in collaborazione con l’associazione genitori – Come partecipare

VARESE – Sabato mattina il Thinker Lab di via Cairoli ospita Alla scoperta delle rane, un laboratorio scientifico per piccoli esploratori – L’iniziativa

SARONNO – Doppio appuntamento venerdì pomeriggio e sabato mattina in biblioteca con Conigli, pulcini &co, una serie di attività creative riolte ai bambini dai 3 ai 10 anni – L’iniziativa

GAZZADA SCHIANNO – Ultimo appuntamento con i laboratori di lettura Andiamo all’arrembaggio in biblioteca il sabato mattina per i bambini, questa olta alla scoperta dei tesori dei pirati – L’iniziativa

GIOCHI

BUSTO ARSIZIO – La nuova Giocomerenda in programma domenica pomeriggio al Museo del Tessile è Uova di stoffa, una speciale Caccia alle uova nascoste tra i macchinari d’epoca esposti al museo – I dettagli

VARESE – Tornano le giostre alla Schiranna. Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni fino al 3 maggio 2025 – L’articolo

INARZO – Domenica pomeriggio gli stagni didattici dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia aprono ai bambini dai 7 ai 12 anni per “Vita sott’acqua“. I partecipanti potranno pescare rane, tritoni ed insetti per osservarli da vicino e poi rimetterli in libertà – Come partecipare

SPORT

CASCIAGO – Riaperto il Bike Park di via Vasche: un luogo sicuro e divertente per i più piccoli in cui è stata realizzatauna zona d’ombra attrezzata, pensata per i genitori, i nonni e tutti coloro che desiderano assistere alle attività dei più piccoli – Scopri di più

SARONNO – Sabato mattina allo stadio comunale il secondo dei tre open day di Rugby per bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni – Come partecipare

IN NATURA

CITTIGLIO – È promossa dalla Comunità montana Valli del Verbano e Vivi Vararo, la speciale Passeggiata per famiglie a Vararo, tra giochi, roseto e rocce che raccontano, domenica pomeriggio. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – Come partecipare

TRADATE – Missione Marte è il viaggio spaziale per piccoli astronauti in programma all’EcoPlanetario durante una nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. Per le famiglie anche giochi ed esporazioni in natura lungo i sentieri dell’area protetta – L’iniziativa

INARZO – Domenica mattina sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Tra Fischi e Nitriti, una passeggiata guidata dai volontari alla scoperta dei rapaci, delle loro caratteristiche e abitudini. Dagli 8 anni – Come partecipare

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

CASTRONNO – MATERIA – Lo Stendipanni Chic delle Mamme in cerchio trova spazio a Materia sabato pomeriggio, con una selezione di abiti e scarpe di marca per grandi e piccini, tutti usati ma in perfette condizioni – Qui utte le info

GORLA MINORE – Adolescenza e comunicazione è il titolo dell’incontro per genitori, educatori e cittadini in programma venerdì sera con la pedagogista Silvia Gatti – L’iniziativa

