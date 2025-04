Estratti a tratti astratti al MAGA per Disegniamo l’Arte 2025

Domenica 13 aprile una visita guidata con laboratorio attende bambini e famiglie, per scoprire la mostra Atto unico e trarne ispirazione per creare nuove opere

Si intitola Estratti a tratti astratti il laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni in programma domenica 13 aprile, dalle ore 16 alle 18 al MA*GA, il Museo d’arte contemporanea di Gallarate. L’iniziativa è inserita nel calendario di eveni Disegniamo l’arte, lo speciale weekend promosso da Abbonamento Musei per avvicinare bambine e bambini ai musei attraverso il disegno.

In occasione della mostra “Atto unico. Premio Gallarate 1950 – 2025” le famiglie saranno accompagnate a scoprire segni, forme e colori nascosti nelle opere esposte, utili per decifrare i linguaggi dell’arte astratta, sia pittorica che scultorea.

In laboratorio i partecipanti potranno estrarre piccoli frammenti dalle immagini delle opere e comporre un divertente collage, utilizzando i diversi materiali messi a disposizione.

Costo bambini: € 5,00

Costo adulti: biglietto di ingresso alla mostra € 7,00 intero o € 5,00 ridotto per aventi diritto.

Prenotazione obbligatoria a questo link.