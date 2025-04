Disegniamo l’Arte, un weekend tra misteri e creatività ai Musei Civici di Varese

I Musei Civici aderiscono a Disegniamo l’arte, la manifestazione organizzata da Abbonamento Musei con il tema “Segreti svelati. Misteri e curiosità nascosti nei musei” per avvicinare bambine e bambini ai musei attraverso il disegno.

Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di esplorare una vasta gamma di opere d’arte, collezioni e ambienti museali, lasciandosi guidare dalla loro creatività e immaginazione attraverso il disegno dal vivo. Oltre 190 musei in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta aderiranno all’iniziativa, offrendo esperienze uniche per scoprire il patrimonio culturale in modo coinvolgente e interattivo.

L’edizione del 2025 sarà dedicata al tema “Segreti svelati”, invitando i bambini a scoprire misteri e curiosità nascosti nei musei. Attraverso il disegno, potranno esplorare dettagli insoliti delle opere d’arte, enigmi celati nei dipinti, storie dimenticate e simboli misteriosi, immergendosi in un viaggio affascinante tra arte e segreti.

Grazie alla partnership con Carioca, tutti i partecipanti riceveranno il materiale necessario per dare vita alle loro visioni artistiche. Inoltre, avranno diritto a un buono sconto, per continuare a esplorare il mondo dell’arte anche dopo l’evento.

Al Castello di Masnago il 12 aprile dalle ore 15.00 alle 16.30, si terrà l’evento gratuito per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni Chi mi guarda da quel quadro?

Chi è quella dama che suona sotto la tenda? E quei bambini che giocano tra i fiori? Perché quel signore ha un martello al posto del naso? Si scoprirà insieme le storie che si nascondono dietro le persone che si sono fatte ritrarre nel passato. In laboratorio si realizzerà un autoritratto che si divide in quattro!

A Villa Mirabello, il 13 aprile dalle ore 15.00 alle 16.30, si terrà l’evento gratuito per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni Pintaderas e altre stranezze al museo!

Pintaderas, Strigili, fibule, lucerne & co: quali segreti si nascondono dietro a queste bizzarre parole? Tra le vetrine del museo si andrà alla scoperta di questi oggetti speciali per svelarne chi e quando li hanno utilizzati. Armati di uno speciale taccuino, si disegnerà uno straordinario campionario di stranezze.

Prenotazione obbligatoria 333.6810487| museivarese@cooperativasullarte.it.

Programma completo di Disegniamo l’arte a questo link