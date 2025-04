“Sul basto di un cammello”: il viaggio esistenziale di Christopher Wood in mostra a Buguggiate

La chiesa seicentesca di San Giovanni ospiterà nei giorni di sabato 12 e domenica 13 aprile l’opera che consiste in un lungo rotolo di carta che avvolge le pareti della chiesa, narrando attraverso disegni a matita, carboncino e acquerello un viaggio esistenziale

L’oratorio seicentesco di San Giovanni a Buguggiate si prepara ad accogliere un’installazione artistica unica nel suo genere: “Sul basto di un cammello” di Christopher Wood. Questa mostra, visitabile sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, trasformerà lo spazio sacro grazie a un lungo rotolo di carta che abbraccerà le antiche pareti, creando un’atmosfera sospesa e di grande impatto emotivo.

Un racconto di viaggio attraverso il disegno

Sulla superficie di questo inusuale supporto, l’artista Christopher Wood racconta, attraverso l’uso di disegni a matita, carboncino e acquerello, la storia di un viaggio esistenziale, che è al contempo il suo personale e quello dell’intera umanità. L’artista stesso pone una domanda fondamentale: “Perché viaggiamo?”, esplorando le diverse motivazioni che spingono l’uomo a mettersi in cammino: necessità, curiosità, obbligo, fuga, ricerca di sé e della verità.

Come i Re Magi: un’urgenza istintiva verso la scoperta Wood paragona questo viaggio interiore e collettivo al percorso dei Re Magi, spinti da un’urgenza istintiva a mettersi in viaggio “sul basto dei cammelli” alla ricerca di Gesù, portando con sé dei doni. L’opera invita a riflettere sul significato profondo di questo continuo cercare, spostarsi, dirigersi verso nuovi orizzonti, suggerendo che la vita stessa è un viaggio, costellato di partenze e arrivi, incertezze, scelte, capacità, speranze e la costante ricerca di armonia con il creato.

Biografia dell’artista e dettagli dell’evento

L’autore

Christopher Wood è nato ad Anversa nel 1951 e, dopo numerosi spostamenti, vive e crea le sue opere a Porto Ceresio. La sua formazione artistica si è svolta negli anni Settanta presso la Scuola d’Arte di Zurigo. Le sue creazioni, che spaziano dai disegni alle xilografie, dagli intagli su carta ai libri manufatti e persino a costumi, sono il risultato di un processo creativo che unisce pensiero e manualità, traendo ispirazione e nutrimento dal viaggio.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 12 aprile alle ore 18 con una performance recitata a cura di Eugenia Marcolli e Nicola Tosi. La serata di Domenica 13 aprile alle 18 vedrà la chiusura dell’evento con una testimonianza e un intervento di Roberto Gelini sul racconto di Patrick Leigh Fermoy “A time of gifts”.

“SUL BASTO DI UN CAMMELLO”

presso l’Antica chiesa di San Giovanni

Via Diaz – Buguggiate (Va), con ingresso libero e i seguenti orari: Sabato h. 14.30 – 19.30 | Domenica h. 10-12.30 e 14.30 – 19.30. Un’occasione imperdibile per immergersi nel poetico universo di Christopher Wood e riflettere sul significato del nostro incessante viaggio esistenziale.