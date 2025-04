In bici sulle strade dei partigiani, da Cardano all’Alto Milanese

In bici sulle tracce dei partigiani, tra Basso Varesotto e Alto Milanese, tra Malpensa e il Ticino: domenica 13 aprile 2025 il Circolo Quarto Stato e la Ciclofficina Casa del Popolo, propongono un pomeriggio allo scoperta dei luoghi della Resistenza. (foto d’archivio di una iniziativa Anpi Castanese)

Il percorso da Cardano è di 45 km.

Ritrovo al Quarto Stato di Cardano, in via Vittorio Veneto, è alle ore 14 di domenica. Chi vuole affrontare meno strada può ritrovarsi alle 14.45 al parcheggio all’inizio di via Gaggio a Lonate Pozzolo, ingresso dal lato del paese.

Il percorso toccherà luoghi simbolici come la Cascina Brabbia, le piste tedesche, la Padregnana, la Cascina Leopoldina: luoghi che raccontano gli episodi legati alla Prima brigata lombarda della montagna” (garibaldini operativi sulle due sponde del Ticino) e la brigata Gasparotto (“fazzoletti azzurri” del Raggruppamento Alfredo Di Dio).

Il rientro a Cardano avverrà entro le 19. Seguirà la presentazione del libro – a cura di Piero Beldì – “La partigiana Nini”, Costanza Arbeja, che fu partigiana crocerossina e combattente nel Novarese.

In caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata. Consultare i social del Circolo Quarto Stato (Facebook e Instagram) e della Ciclofficina Casa del Popolo (Instagram @ccdp).