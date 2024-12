Da Domobianca al Devero: le piste piemontesi a un’ora e mezzo da Varese

Riaprono gli impianti di San Domenico e nel comprensorio piemontese di Neveazzurra la stagione sciistica è pronta a ripartire. In questo angolo di Alto Piemonte, a poco più di un’ora e mezza da Varese è possibile trovare un’ampia offerta per gli appassionati di sport invernali.

Tra Vco e Valli Ossolane si contano 150 km di piste, circa 50 impianti di risalita fino ai 3.000 metri e 15 località dove si possono praticare varie discipline: dalle ciaspole al pattinaggio, dallo slittino allo sci di fondo e agli immancabili sci alpino e snowboard. È possibile, inoltre, acquistare anche uno skipass unico, che include 8 stazioni sciistiche e che ha validità fino al 31 maggio 2025.

La val Vigezzo per le famiglie

Per trovare opzioni per tutti i livelli, si può visitare la Piana di Vigezzo, con impianti e 20 km di piste in apertura venerdì 6 dicembre, con la possibilità di prenotare anche lezioni individuali e corsi di gruppo. Per una pausa rigenerante, oltre alle proposte enogastronomiche del ristoro montano, alla Piana è possibile pernottare in strutture ricettive che offrono un’esperienza di soggiorno indimenticabile. Non mancano poi gli eventi: si parte sabato 7 dicembre con Vette d’artificio | Xmas Edition, spettacolo piromusicale serale accompagnato da panettone, vin brûlé e dalle note delle canzoni natalizie più famose. La notte di Capodanno, invece, l’appuntamento è con la ciaspolata guidata sotto le stelle, fuochi d’artificio, cenone con karaoke e un post serata con DJ Set.

Un’alternativa vicina in Val Vigezzo è la Baitina a Druogno, aperta per le festività natalizie dal 26 dicembre al 6 gennaio, luogo tranquillo anche per i bambini, con parco giochi, noleggio bob e ristorante.

Domobianca e i treni delle neve

Per gli amanti della discesa, Domobianca365 (stazione sciistica a 15 minuti d’auto da Domodossola) è pronta ad inaugurare la stagione per il ponte dell’Immacolata. Anche quest’anno, infatti, sarà raggiungibile con i “Treni della Neve” in collaborazione con Trenord: nei weekend dal 7 dicembre 2024 al 13 aprile 2025, è attivo un comodo collegamento per raggiungere la località sciistica partendo dalla Stazione Centrale di Milano. Inoltre, tornerà anche lo sci notturno il venerdì sera, appena le condizioni di innevamento lo consentiranno.

Spostandosi a Nord, in Val Formazza, è possibile trovare un’ampia proposta di sport invernali: la maggior parte degli impianti di risalita si trova nella frazione di Valdo, dove la stazione sciistica di Formazza Adventure propone un campo scuola per bambini e adulti, oltre al centro della Scuola di Sci Val Formazza, con solo maestri qualificati per lezioni individuali e collettive. I più esperti si possono cimentare in discese più impegnative grazie alla Pista Sagersboden, anche conosciuta come la “Pista dei Campioni”.

La stagione del fondo è già partita

Nell’Alta Val Formazza, il Centro Fondo Riale, invece, ha inaugurato la stagione dello sci di fondo con un anello di 2 km già da inizio novembre, a cui ora se ne sono aggiunti altri due per 12 km totali; questo inizio anticipato di stagione è possibile grazie allo snowfarming, metodo innovativo per conservare la neve dall’inverno precedente coprendola con teli termici. Punto di riferimento in Europa per il fondo, attirando squadre agonistiche nazionali e semplici appassionati, Riale si propone anche come base per itinerari con ciaspole e con fat-bike, attività perfette per godere al massimo della spettacolare vista dei paesaggi invernali circostanti.

Poi, con l’arrivo della neve, sono attese anche le aperture delle stazioni di discesa e di fondo in Valle Anzasca e in Valle Antrona e delle stazioni di sci nordico del Centro Fondo Formazza a San Michele in Valle Formazza e del Centro Fondo Vigezzo di Santa Maria Maggiore.

Con le festività riapriranno anche il Mottarone, San Domenico e Alpe Devero

Per le festività, sono previste anche le aperture degli impianti del Mottarone, con le sue discese mozzafiato vista laghi, e di San Domenico Ski, mentre per i più piccoli il divertimento è assicurato al campo scuola dell’Alpe Devero.