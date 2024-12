Deportivo Elite, Irish, Montello Young: tante protagoniste nel basket UISP

NOTIZIARIO UISP dell’11 dicembre 2024

BASKET – Nona giornata in First League

.

Lunedì 2 dicembre abbastanza tranquillo, con un paio di partite disputate. Il Deportivo Elite, nel girone nord, si impone nel derby con i Pink Panthers e continua la sua brillante stagione nei quartieri altissimi di graduatoria. Risale la china anche il Just Drink It, che chiude il girone di andata con la vittoria a Venegono sui locali del Basket Venegono con un comodo 85-63.

Il 3 dicembre vanno in scena 4 gare: nel girone Est vittorie roboanti e nette per Villaguardia e Master’s Hounds lontano da casa; il Gs sbanca Albavilla con un largo 93-64. I canturini del Master’s Hounds espugnano Tavernerio: Old School ko di quasi 4 punti con il 51-90 che premia comodamente gli ospiti.

Nel girone Sud seconda vittoria stagionale per Rovello Porro; l’Ellet@Rm batte in volata Olgiate Comasco per 59-54. L’Irish Venegono chiude il girone di andata con l’ottavo successo in 9 partite: i venegonesi vincono di 23 punti in quel di Appiano Gentile superando l’Fdg. Replica , in zona primato per il Montello Young, che nel girone Sud batte la Wool Va 75-70 e raggiunge quota 16 punti.

PODISMO – RunBrulè: vietato non partecipare



Si svolgerà domenica 15 dicembre la seconda edizione di RunBrulè, la corsa di Natale

organizzata da SPRInTZ Running Laveno affiliata alla Uisp. L’appuntamento è in Piazza Caduti del Lavoro, sul Lungolago di Laveno, a pochi passi dal tradizionale Presepe Sommerso. Ritrovo fissato per le 9:30. Ore 9.45 al via il riscaldamento curato dalla ASD Sonia Dance&Fit, che metterà in moto i muscoli dei partecipanti con un’esclusiva lezione di Zumba. A seguire ci sarà l’arrivo in loco delle “Vespe Storiche” natalizie, che già nel 2023 avevano arricchito la RunBrulè.

Ore 10,30 si parte, prima con il colorato e festante corteo, guidato dalla Vespe, nel centro di Laveno e a seguire con i runner che si sposteranno in pista ciclabile per proseguire la loro corsa. Alla conclusione ci sarà la possibilità di rifocillarsi, con offerta, con vin Brulè o cioccolata calda, preparati grazie alla collaborazione degli “Amici del Presepe Sommerso”.

La partecipazione è gratuita e, grazie al contributo della Proloco di Laveno Mombello, ogni runner riceverà in dono un cappello di Babbo Natale.

Per ulteriori informazioni sulla RunBrulè, è possibile contattare SPRInTZ Running Laveno via e-mail all’indirizzo sprintzrunninglaveno@gmail.com o tramite i profili social Facebook e Instagram.

NAZIONALE – L’impegno di UISP nelle carceri

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le graduatorie del bando Sport di Tutti, promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport e realizzato in collaborazione con Sport e Salute. Sport di Tutti è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità. L’obiettivo è promuovere, attraverso l’attività fisica, la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

L’Uisp ha partecipato al bando con i progetti di diversi Comitati territoriali Uisp, cinque di questi sono risultati idonei e ammessi al finanziamento e sono: Uisp Arezzo, con intervento presso la casa circondariale; Uisp Parma, presso la casa circondariale e di reclusione; Uisp Trapani, presso la casa circondariale e di reclusione; Uisp Ferrara, presso la casa circondariale; Uisp Potenza, presso l’istituto penale minorile. Altri quattro progetti sono risultati idonei ma non ammessi a finanziamento per esaurimento delle risorse a disposizione.

“Questa partecipazione numerosa è un segnale importante – commenta Salvatore Farina, responsabile politiche per la progettazione Uisp – I Comitati Uisp stanno accrescendo la loro cultura e preparazione, in modo da poter accedere direttamente ai finanziamenti utili alla prosecuzione dei loro interventi sul territorio. Su 70 progetti finanziati cinque sono dell’Uisp, siamo molto soddisfatti”.

L’attività Uisp nelle carceri ha una storia lunga e coinvolge tutto il paese, dal nord al sud, con varie esperienze di intervento, dalla pratica motoria alla formazione. Ogni giorno sul territorio operatori Uisp entrano negli istituti penitenziari e minorili per contribuire al benessere fisico e psicologico delle persone detenute e sostenere il loro percorso verso il reinserimento nella società.