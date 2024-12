Disabilità, approvata la mozione del Pd. Astuti: “21 milioni di euro in più per il sostegno a persone e famiglie”

“Ieri, nella giornata internazionale delle persone con disabilità, abbiamo impegnato la giunta lombarda ad avviare un confronto con i Comuni, le Ats, le Asst e gli enti del terzo settore per verificare l’efficacia delle risorse destinate alle persone con grave e gravissima disabilità, rendendole meno rigide e soprattutto permettendo una maggiore autonomia e soprattutto maggiori risorse ai territori, per la predisposizione dei progetti di vita indipendente” lo fa sapere il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, all’indomani dell’approvazione unanime dell’aula consiliare della mozione presentata dal PD che impegna la Giunta ad implementare i servizi a sostegno delle persone con disabilità e a sostenere l’attività svolta dai caregiver familiari e professionali.

“Non certo un punto di arrivo, ma sicuramente un passo importante verso la direzione giusta – commenta Astuti – dopo quasi un anno di battaglie condotte dentro e fuori dall’Aula contro i tagli ai sussidi stabiliti dalla delibera della giunta regionale di fine 2023 per la disabilità grave e gravissima, finalmente vediamo i risultati della nostra azione”.

“La Giunta – spiega – ha finalmente dato riscontro alle nostre sollecitazioni, con uno stanziamento integrativo di fondi regionali a sostegno della disabilità nel prossimo bilancio di circa 21 milioni di euro, ma non vogliamo che in futuro le famiglie e le associazioni siano nuovamente costrette a scendere in piazza come avvenuto nei mesi scorsi”.