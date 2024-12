Doni che emozionano: il Natale da sogno de La Volpe Innamorata

Il Natale de La Volpe Innamorata di Tradate, la ‘boutique emozionale’ di Tradate, quest’anno, si ispira alla tradizione, ai ricordi preziosi, alle atmosfere delle giornate di festa invernali del passato… reale o, come accade a volte, solo immaginato, sognato, idealizzato. Un pizzico di calda nostalgia avvolge gli oggetti realizzati con cura da sapienti mani artigiane, creazioni pensate e generate ‘da cuore a cuore’ per farci sentire quella condivisione di emozioni che il Natale porta con sé.

Tecniche tramandate di generazione in generazione, a volte ‘recuperate’ dall’oblio del tempo con la tenacia di coloro che non si arrendono ad un mondo sempre più omologato, banale, clone di sé stesso. Materiali inusuali, reinterpretati al fine di concedergli nuova, originale, vita. Storie di donne, di persone, di piccole realtà produttive italiane ed europee, di creativi di ogni età che sanno infondere il proprio ‘saper fare’, le proprie emozioni, le proprie visione ad opere spesso uniche ed irripetibili.

La Volpe Innamorata è un luogo ‘che attraversa il tempo e lo spazio’ raccogliendo come dorati granelli di sabbia ispirazioni, suggestioni, talenti… un luogo dove tradizione significa sguardo verso un futuro a nostra, personale, misura dove ancora tutto è possibile, anche la riscoperta di quella dimensione umana che tanto ci manca. Su tutto, una spolverata di poesia fiabesca che rimanda al sogno.

Ecco quindi i meravigliosi topolini e le creazioni in lana cardata firmati Gry&Sif, una realtà danese certificata World Fair Trade: simpatici amici che sapranno rallegrare qualsiasi ambiente magari in abbinamento con il finissimo lino dipinto a mano da Hope, un piccolo laboratorio del Piemonte. Dai runner per la tavola agli alberelli con corone di agrifoglio, dai fuoriporta con pupazzi di neve, alberi innevati, bacche vermiglie ai cuscini dipinti con paesaggi montani o in morbido velluto e candido pile con inserti in tartan, il tipico disegno dei tessuti della Highland scozzesi: poche, eleganti creazioni realizzate artigianalmente con estrema raffinatezza.

Il Tartan, il vero ‘revival’ di quest’anno, compare anche nelle ormai tradizionali DCUK, le anatre inglesi realizzate in legno di radice di bamboo che questo Natale si presentano in una veste nuova ‘addobbate’ con maglioncini e dettagli dai morbidi colori pastello.

In un mondo onirico ci trasportano poi i bijoux di Taratata, un trio di artigiani provenienti dalla Normandia che realizza capolavori in metallo dorato, dipinti a mano e smaltati: uccellini briosi, gufi fatati, fiori, lune, stelle… la stessa poesia, più silenziosa ed intima, la ritroviamo nelle creazioni di Pasa Gioielli, veri e propri monili narranti dove l’immensità del creato incontra la nostra dimensione umana, fragile e resiliente.

Per chi desidera il colore vibrante, a la Volpe Innamorata è possibile trovare le collane ed i bracciali in corda nautica e ceramica artigianale EsserCi bijoux, gli orecchini e le spille-pendente, di ispirazione orientale, di PerchèNo e ancora le moderne creazioni in resina di Anna Lodi, forme geometriche tridimensionali in cui le cromie brillanti e piene dialogano tra loro in modo sorprendentemente chic. A queste ultime, come sempre, si affiancano le collane e gli orecchini ispirati ai grandi classici del passato ed alle fiabe: novità di quest’anno i monili ispirati a ‘Via col Vento’ ed al suo messaggio di incrollabile speranza (Domani è un altro giorno…) e ad Orgoglio e Pregiudizio.

Per chi vuole riscoprire la propria dimensione giocosa, sono tornate le creazioni in porcellana fredda modellata e dipinta a mano di Manitas de Plata, direttamente da Valencia: dal Piccolo Principe a Mary Poppins, dai cagnolini con maglioni colorati a cuccioli addormentati e sospesi.

Messaggi delicati e profondi sono poi quelli trasportati dalle ali degli Angeli de L’Oca Bianca ed altre storie, opere disponibili in pochi esemplari che richiedono tempo e perizia per essere realizzati ma, soprattutto, tanta emozione, la stessa che si ritrova nei loro bijoux con pietre dure naturali, ceramiche e dettagli preziosi.

E ancora… per rendere accogliente ed intima la nostra casa, la Volpe Innamorata propone le lampade di Gingko design, realtà artigiana inglese pluripremiata: sfere in cristallo che racchiudo sistemi solari, galassie, pianeti, velieri, delfini, gufi, cervi… luci soffuse, regolabili in intensità, come quelle delle creazioni in cera di soia di La Spezieria, piccolo laboratorio del veneziano specializzato nella produzione di candele completamente naturali dai profumi avvolgenti e caldi (arancia, cannella, mela, cardamomo, chiodi di garofano, legni pregiati…) che quest’anno propone una nuovissima linea con tazze ‘botaniche’ in stile vintage. La ceramica autentica, bianca con dettagli in oro, sofisticata ed elegante nelle sue forme essenziali, è, inoltre, la protagonista di tutta la linea di oggettistica tedesca Rader selezionata per questo Natale: poetici paesaggi innevati diventano vassoi, portaoggetti, vasi, casette portacandele e molto altro. Infine, come sempre, tornano le coperte in pile certificato Oeko-Tex Maryplaid. Morbidissime e sicure, splendide sia nei colori neutri sia in quelli più accesi, ‘popoleranno’ la vostra casa con un pizzico di ironia e tanta eleganza: come non innamorarsi degli gnomi dei boschi, dei Teddy Bear di anglosassone ispirazione, degli animali più diversi reinterpretati in stile moderno, degli Schiaccianoci ‘rubati’ ai balletti che hanno fatto la storia?

La Volpe Innamorata è una ‘bottega’ un po’ defilata dal centro storico tradatese che racchiude un mondo di oggetti particolari, inusuali, capaci ancora di stupire chi li riceverà o chi li sceglie per sè. Le proposte sono tante, sempre in edizione limitata, selezionate con estrema attenzione per poterne garantire la qualità sia estetica, sia materiale.

