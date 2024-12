È l’ora di Varese – Bra: i biancorossi non possono sbagliare

È arrivato il momento: domenica 8 dicembre (ore 14.30) al “Franco Ossola” il Varese ospiterà il Bra per una grande sfida di alta classifica del Girone A di Serie D. Uno scontro che, alla vigilia, vede i giallorossi piemontesi presentarsi ai piedi del Sacro Monte da primi della classe e forti dei 9 punti di vantaggio sui biancorossi. Un margine costruito con prestazioni solide, una difesa d’acciaio (appena 7 gol subiti nelle 16 gare disputate) e un gruppo che ha saputo dominare fino a qui il girone.

Per il Varese invece, soprattutto dopo la sconfitta in casa del Chisola, la sensazione è quella di non aver più margine d’errore. Se infatti il Bra potrebbe accontentarsi di non vincere, per Vitofrancesco e compagni una sconfitta si tradurrebbe in un -12 in graduatoria. E ritrovarsi così distanti dalla vetta alla fine del girone di andata significherebbe essere obbligati a una recupero che avrebbe del miracoloso.

Sarà una gara dai destini incrociati per tanti protagonisti tra campo, tribuna e panchina. Uno di questi sarà mister Roberto Floris, che proprio in giallorosso ha iniziato la propria carriera da allenatore guidando la squadra piemontese per tre stagioni. In casa biancorossa ci sarà da capire quale sarà l’atteggiamento tattico: con la partenza di Azizi e la sicura assenza di D’Iglio – che era pronto al rientro ma ha subito un forte trauma al ginocchio che ha allungato i tempi – è probabile che i biancorossi si affideranno dal primo minuto sulla fantasia di Luca Marchisone, un altro ex della gara, appena arrivato da Chisola, che dovrebbe agire sulla trequarti. Dall’altra parte mister Fabio Nisticò dovrebbe puntare ancora sul collaudatissimo 3-5-2 nel quale Elios Minaj – eroe della finale playoff di Sanremo – sarà uno dei due attaccanti.

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.