Educazione finanziaria alla primaria e alla secondaria di primo grado? Arriva il corso per gli insegnanti

Ha preso il via in questi giorni all’Istituto comprensivo De Amicis, sotto l’egida dell’assessorato alle Politiche educative diretto da Chiara Colombo, un corso di educazione finanziaria rivolto agli insegnanti della scuola primaria (classi dalla terza alla quinta) e della secondaria di primo grado.

Il progetto, curato dalla consulente finanziaria Manuela Cova, mira a formare gli insegnanti affinché promuovano una cultura economica tra i ragazzi, accompagnandoli nel comprendere le funzioni del denaro, pianificare le proprie finanze e prendere decisioni economiche sostenibili.

Il corso risponde alle direttive del Ministero dell’Istruzione per l’integrazione dell’educazione finanziaria nei curriculum scolastici, che prevedono un approccio graduale dai primi anni di scuola primaria fino alla conclusione del ciclo di istruzione secondaria di secondo grado.

«L’educazione finanziaria è trascurata nei programmi scolastici, ma a mio parere è fondamentale per gettare le basi per una società più responsabile – afferma l’assessore Colombo -. Questo progetto rappresenta un passo avanti nella formazione di cittadini consapevoli e informati, capaci di affrontare anche gli aspetti economici della vita quotidiana con competenza. Ringrazio Manuela Cova per avercelo proposto e per la professionalità con cui lo sta gestendo: stiamo lavorando per portarlo anche in altri istituti della città in modo da coinvolgere un maggior numero di insegnanti».

Il progetto comprende quattro incontri in cui si approfondiranno le seguenti tematiche: Denaro e transazioni – comprendere le funzioni del denaro e le diverse forme di moneta; Pianificazione e gestione delle Finanze – imparare a pianificare un budget e gestire le spese responsabilmente; Rischio e rendimento – introdurre i concetti di rischio e beneficio economico; Ambiente finanziario – esplorare i mercati, i sistemi di pagamento e l’economia globale e locale.