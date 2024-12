Esami del sangue nel Fascicolo Elettronico per i donatori AVIS, Licata: “Regione passi dalle parole ai fatti”

«Regione Lombardia deve al più presto realizzare la mia proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale lo scorso giugno: la possibilità, per i donatori di sangue lombardi iscritti ad Avis, di accedere agli esiti degli esami effettuati durante le donazioni direttamente dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Oggi ne ho chiesto conto con un’interrogazione all’assessore Bertolaso, che però non ha dato risposte precise» dice il consigliere regionale Giuseppe Licata, eletto in provincia di Varese.

«Grazie alle donazioni di sangue, ogni anno, vengono salvate oltre 630.000 vite: i quasi 262mila donatori lombardi meritano un sistema più efficiente. La mia richiesta arriva dal territorio, dai donatori» spiega Licata. «Per di più parliamo di un intervento oggettivamente fattibile: si tratta di estendere a tutta la Regione una buona pratica già in uso in alcune ASST. Rappresenterebbe un importante servizio per chi compie il gesto altamente civico e generoso della donazione di sangue, e un ulteriore incentivo a donare. Continuerò ad insistere affinché questo servizio venga attivato nel più breve tempo possibile» conclude Licata.