È morto il motociclista coinvolto in un incidente a Caidate di Sumirago

È morto il motociclista di 56 anni che nella serata di ieri era caduto a terra in frazione Caidate di Sumirago: l’uomo, residente nella zona, è deceduto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile.

L’incidente è avvenuto alle 20 in via Trento a Caidate, all’altezza dell’incrocio accanto alla chiesa parrocchiale: il motociclista ferito era stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in gravi condizioni all’Ospedale di Circolo di Varese, in “codice rosso”. (La foto d’apertura dell’articolo è d’archivio)

Le indagini sulla caduta sono affidate ai carabinieri di Gallarate, competenti per territorio sui paesi nel territorio delle colline di Sumirago.

Solo tre giorni prima era deceduto a Taino un motociclista di Inveruno, dopo uno scontro con un’auto.