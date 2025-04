Incidente in moto a Sumirago, un uomo di 56 anni in gravi condizioni all’ospedale di Varese

Incidente stradale nella serata di venerdì 11 aprile in via Trento a Caidate, frazione del comune di Sumirago. L’allarme è scattato poco prima delle 20 per una caduta in moto che ha coinvolto un uomo di 56 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gallarate e i soccorsi sanitari (un’ambulanza con il supporto dell’auto medica) inviati in codice rosso, il più critico nella scala dell’emergenza.

Il motociclista ferito è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in gravi condizioni all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Non sono ancora note le cause precise della caduta, oggetto di accertamenti da parte delle autorità. Al momento, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.