Incidente nel cuore della notte sull’A8: coinvolte due auto e un camper

Al chilometro 9 dell’A8 in direzione Varese due auto e un camper si sono scontrati. Un incidente accaduto prima delle 3 della mattina di oggi, domenica 13 aprile, che è stato rilevato dalla Polizia Stradale di Busto Arsizio. I due conducenti delle vetture e anche quello del veicolo furgonato sono stati affidati alle cure degli equipaggi del 118 di Rho e Caronno Pertusella.

Nel contempo dopo essersi accertati che all’interno delle vetture non ci fossero persone incastrate, la squadra dei Vigili del Fuoco di Legnano ha svolto la messa in sicurezza degli tre mezzi e dello scenario. Infine è arrivato il carroattrezzi che ha rimosso i veicoli dalla carreggiata mentre il personale della viabilità autostradale si è occupata della sua bonifica. Al termine delle operazioni il traffico veicolare, seppur non intenso vista l’ora, ha ripreso il suo flusso regolare.