Fiera Artigiani chiude in bellezza il percorso natalizio con 4 eventi dedicati all’artigianato di qualità nel varesotto

Il primo mercatino “Fiera Artigiani Christmas Market” si è svolto Domenica 24 Novembre nell’elegante e moderna cornice dell’hotel DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona (VA). Una seconda edizione che ha decretato un grande successo di pubblico, che per tutta la giornata si è presentato all’interno delle 4 sale dell’hotel, dedicate ai mercatini di Natale. Qui un gruppo di 30 realtà artigianali li ha accolti con proposte di qualità, soddisfando i gusti in modo trasversale di tutti i visitatori. Ad allietare la visita una golosa merenda a base di panettone artigianale e cioccolata calda e il truccabimbi per divertire i più piccoli.

Un mercatino di vero artigianato che vede davanti a sé un futuro luminoso, destinato a diventare un appuntamento stabile nel tempo in un’area geografica particolarmente interessante, quale è la valle Olona e il bustese, crocevia verso le principali città dell’hinterland milanese e il sud della provincia di Varese.

Evento di punta, giunto quest’anno alla sua XV° edizione, è stato “Natale al Castello Visconti”, i mercatini di Natale ambientati all’interno del meraviglioso Castello Visconti di Somma Lombardo (VA), uno dei Castelli lombardi più antichi e meglio conservati, che si sono svolti nel weekend 30 Novembre – 1 Dicembre e ancora il 7 e l’8 Dicembre.

Un contesto unico, che ha ospitato ben un centinaio di bravissimi artigiani tra le calde sale interne e le zone esterne del Castello. Un evento ormai storico, patrocinato dall’amministrazione comunale, che ha reso celebre Somma Lombardo e il Castello Visconti in tutta la provincia e non solo, per la qualità dei mercatini, che anno dopo anno, offrono un’esperienza sempre più particolare ed immersiva.

In particolare sono state tanto apprezzate dalle migliaia di persone che hanno visitato l’evento durante i due weekend, le proposte di intrattenimento legate al Natale. Nel primo weekend l’associazione Casa di Mago Merlino ha accolto centinaia di bambini con i suoi laboratori didattici e il racconto delle favole animate in una cornice splendidamente allestita a tema natalizio. Momento di punta delle due giornate è stato l’intervento del mago del Cappellaio Matto accompagnato dalla bellissima e bravissima Elsa di Frozen che ha incantato i bambini con le sue canzoni e la sua magica voce.

Nel secondo weekend l’associazione… Quelli del ’63, ha superato ogni aspettativa, allestendo una scenografia incredibilmente immersiva ed emozionante, dove pini parlanti, elfi giocherelloni e simpatici personaggi natalizi hanno accompagnato i bambini e i loro genitori all’interno dell’ufficio postale di Babbo Natale, timbrando e consegnando una speciale ricevuta di consegna della letterina, offrendo poi la surreale occasione di incontrare il vero Babbo Natale arrivato direttamente dalla Lapponia.

Un successo di pubblico incredibile, che riconferma ancora una volta il valore e la qualità di questi mercatini di Natale.

Un evento, che si ripropone anno dopo anno anche in primavera, la settimana prima di Pasqua, e che segna la fattiva e inscindibile collaborazione tra la Fondazione Visconti e Fiera Artigiani.

Infine il percorso verso il Natale si è concluso Domenica 15 Dicembre con entusiasmo ed eleganza nel centro storico di Gallarate, dove si sono tenuti i mercatini di Natale di Via Manzoni e Corso Italia. Quaranta artigiani di alta qualità hanno ricreato una splendida atmosfera natalizia, con proposte artigianali per lo più legate al Natale, tutte fatte a mano e di grande originalità.

Un’iniziativa realizzata in collaborazione con il preziosissimo supporto del Naga, i negozianti di Gallarate, che hanno accolto con grande entusiasmo tutte le migliaia di persone che hanno affollato il centro città durante questa giornata di evento. Una prima edizione natalizia, patrocinata dal Comune di Gallarate, che visto il successo, ci auguriamo possa segnare l’inizio di una nuova tradizione gallaratese.