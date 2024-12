Giornata contro le violenze a scuola: in tre anni oltre 120 aggressioni a docenti e dirigenti

Si è celebrata oggi, giovedì 12 dicembre, la Giornata di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. Nel corso dell’incontro di presentazione, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fornito una fotografia della situazione in Italia negli ultimi tre anni

Anno 2022/23 in totale 36 episodi di aggressione di cui

. 1 si è verificato presso una scuola dell’infanzia:

• 12 si sono verificati presso istituzioni scolastiche del primo ciclo:

• 15 sono avvenuti presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

• In 8 episodi non è stata indicata la tipologia di istituto scolastico coinvolto

Personale rimasto coinvolto:

. in 25 episodi personale docente;

• in 5 episodi dirigenti scolastici;

• in 3 episodi personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

• in 3 episodi personale scolastico, di diversa tipologia, presente al momento del fatto.

Protagonisti della violenza:

. in 15 episodi ha avuto per protagonista un familiare

• in 17 episodi uno studente

• in 2 episodi gli autori sono soggetti estranei all’istituzione scolastica

• in 1 episodio l’autore è ignoto

• in 1 episodio l’autore è un docente.

In Lombardia nell’anno scolastico 2023/2023 si sono avute tre aggressioni verbali e tre fisiche

Nell’anno 23/24 sono avvenute 68 in Italia aggressioni

. 32 sono avvenuti presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

• 31 si sono verificati presso istituzioni scolastiche del primo ciclo;

• 2 si sono verificati presso un centro di formazione professionale;

• 3 si sono verificati presso scuole dell’infanzia.

Personale rimasto coinvolto

. In 57 episodi personale docente;

• In 11 episodi dirigenti scolastici;

• In 7 episodi personale ATA.

Protagonisti della violenza:

. In 33 casi un familiare;

• In 31 casi l’autore è uno studente;

• In 4 casi l’autore è un estraneo;

• In 1 caso l’autore è ignoto.

In Lombardia sono avvenuto 6 episodi di cui 4 di tipo fisico e due verbali

nell’anno scolastico in corso 2024/2025 sono state registrate 19 aggressioni

. 13 sono avvenuti presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

• 6 si sono verificati presso istituzioni scolastiche del primo ciclo;

Personale rimasto coinvolto

• In 13 episodi personale docente;

• In 4 episodi dirigenti scolastici;

• In 4 episodi personale ATA

• In 1 episodio DS, ATA, docenti

Protagonisti della violenza:

• In 8 casi un familiare;

• In 9 casi l’autore è uno studente;

• In 0 casi l’autore è un estraneo;

• In 2 caso l’autore è ignoto

in Lombardia sono avvenute già 3 aggressioni fisiche

Le aggressioni sono percepite in forte aumento:

per l’84% degli intervistati sono cresciute sia le aggressioni verbali sia quelle fisiche.

Per l’83% sono cresciute le violenze degli studenti verso i docenti e per l’82% sono in aumento le aggressioni verbali o on line tra studenti.

In crescita per il 76% degli intervistati gli atti di bullismo, per il 71% i danneggiamenti verso strutture scolastiche, per il70% le aggressioni fisiche tra ragazzi per il7’% l’uso di droghe a scuola e per il 69% crescono anche i reati sessuali tra studenti

COSA È STATO FATTO

Legge 1 ottobre 2024, n. 150 – riforma del voto di condotta, per responsabilizzare gli studenti e restituire autorevolezza ai docenti.

La riforma introduce significative modifiche nel sistema scolastico italiano, differenziando le misure a seconda dei vari gradi di istruzione quali:

LA RIFORMA DEL VOTO IN CONDOTTA

• Scuola primaria

Per la valutazione del comportamento più comprensibile alle famiglie gli alunni continuano a ricevere giudizi sintetici (da «insufficiente» a «ottimo»). Pertanto non vi è una valutazione numerica.

• Scuola secondaria di I grado

Gli studenti che ottengono un voto inferiore a 6 in condotta non sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato. Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l’anno scolastico.

• Scuola secondaria di II grado

Un voto di 6 in condotta comporta un debito formativo, richiedendo agli studenti un elaborato in educazione civica per il recupero. Un voto inferiore a 6 in condotta non consente l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

Solo con un voto minimo di 9 gli studenti possono ricevere il punteggio massimo nel credito scolastico, influenzando così il voto finale di maturità