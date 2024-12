“Grazie alla signora che ha aiutato mio figlio, dopo un incidente in motorino ad Azzate”

Buonasera,

scrivo perché ieri, mercoledì 11 dicembre, nel primo pomeriggio mio figlio ha avuto un incidente con il motorino ad Azzate in rotonda, nulla di grave ma una signora veramente gentile si è fermata a chiedere se andava tutto bene e ha lasciato il suo numero a mio figlio nel caso in cui avesse avuto bisogno di una testimone.

Mio figlio non trova più il numero è volevo ringraziarla infinitamente per la sua gentilezza. Per fortuna anche la persona che ha urtato mio figlio è stata molto carina quindi tutto risolto. Mi premeva comunque ringraziare questa signora. (nella foto una veduta dall’alto di Azzate)

Mamma e papà del ragazzo