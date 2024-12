I carabinieri forestali hanno sequestrato 16 volatili protetti in un negozio di animali a Lonate Pozzolo

In un’operazione svolta nei giorni scorsi, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Vergiate hanno posto sotto sequestro diversi esemplari di uccelli protetti all’interno di un esercizio commerciale di Lonate Pozzolo. L’intervento rientra nell’ambito delle attività ordinarie per la tutela del benessere degli animali e della fauna selvatica.

Secondo le informazioni diffuse dai Carabinieri Forestali, gli animali sequestrati erano detenuti senza gli anelli identificativi obbligatori e senza documentazione che ne attestasse la tracciabilità e la provenienza. Tra i volatili ritrovati ci sono 8 cardellini, 2 fringuelli, 3 merli, 2 picchi muratori e una cincia bigia, specie quest’ultima particolarmente protetta secondo l’allegato II della Convenzione di Berna.

I volatili sono stati affidati a un centro di recupero per animali selvatici, dove personale medico veterinario ha valutato le loro condizioni di salute prima di procedere alla liberazione.

L’ipotesi accusatoria è che gli uccelli fossero detenuti a fini commerciali in violazione della normativa vigente, che vieta il possesso e la vendita di fauna selvatica protetta senza regolari identificazioni. Le indagini sono tuttora in corso e, trattandosi di fasi preliminari, non vi è ancora alcun accertamento definitivo di responsabilità a carico delle persone coinvolte.

La normativa prevede sanzioni severe per chi detiene illegalmente richiami vivi o pone in commercio fauna selvatica senza autorizzazioni, con pene che possono arrivare fino a 12 mesi di arresto.