“I generali di pace”: a Varese Corsi un laboratorio dedicato al Teatro Kamishi-Baj

Prosegue la rassegna natalizia di Varese Corsi con lezioni e appuntamenti che coinvolgono tutti dai più grandi ai più piccoli. Tra laboratori per creare ghirlande fuori porta, lanterne natalizie e gustosi biscottini di Natale l’offerta si fa sempre più ampia.

A portare magia e intrattenere bambini e adulti, sabato 14 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00 in Salone Motta a Varese, ci sarà un laboratorio di collage teatrale, condotto da Chicco e Betty Colombo di Teatro Burattini di Cazzago Brabbia. Un’occasione per scoprire il Teatro Kamishibai rivisitato in chiave moderna e per passare un pomeriggio in compagnia.

Il tema trattato durante il laboratorio sarà quello della pace e per farlo verranno prese in considerazione alcune opere dell’artista Enrico Baj (da cui prende anche il nome il corso). Nato a Milano in un clima post bellico, nel 1924, all’età di 27 anni inizia a esporre le prime opere informali. È in questi anni che inizia a emergere la passione per il collage e l’utilizzo di materiali diversi che davano alle opere un carattere ironico e grottesco.

L’ironia in particolare è l’elemento che più ha caratterizzato le sue produzioni artistiche: tra i più famosi esempi si possono citare le “parate militari” e i “generali” degli anni ’60 e ’70 del Novecento diventati una forma di contestazione politica.

Con il laboratorio in programma per sabato 14 dicembre si vuole quindi ricordare un artista e le sue opere che risultano essere fortemente contemporanee. Baj attraverso la rappresentazione artistica vuole mostrare le due facce del potere economico e militare e sottolineare come le varie gerarchie ordinano le società. Un tema che ancora oggi tocca fortemente se si tiene conto dei conflitti ancora in atto.