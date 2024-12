Scopri il Natale del Borducan: regali speciali e momenti da vivere

Domenica 24 novembre segnerà l’arrivo di Babbo Natale, che sarà con gli amici del Borducan tutte le domeniche dalle 16.00 alle 18.30 fino al 15 dicembre. Un’occasione imperdibile per tutti i bambini che vorranno incontrare Babbo Natale, lasciargli la letterina e vivere la sua speciale magia.

Ogni incontro sarà un’opportunità per scoprire sorrisi, emozioni e un’atmosfera natalizia che coinvolgerà grandi e piccini.

Con l’arrivo del Natale è pronto anche il nuovo menù del bar stagionale, per deliziarvi con una merenda golosa dopo una bella passeggiata al Sacro Monte di Varese.

Le novità di quest’anno?

La Bella Elena di Babbo Natale preparata dal nostro pasticcere e chef Simone Dengo, profumata leggermente alla cannella

Il Tè di Mamma Natale, al profumo di mela caramellata

La Cioccolata degli Elfi, con retrogusto di Natale, cannella e tanta panna montata

Ecco le date da segnare agenda per incontrare Babbo Natale al Caffè del Borducan

– 24 novembre dalle 16 alle 18.30

– 1 dicembre dalle 15 alle 18

– 8 dicembre dalle 15 alle 18

– 15 dicembre dalle 15 alle 18

Sei in cerca di idee regalo originali?

Vuoi sapere dove trovare gli amici del Borducan per acquistare i tuoi regali? Ecco tutti gli appuntamenti:

– Al Caffè del Borducan tutti i giorni dalle 8.30 alle 23 tranne il martedì e il mercoledì mattina

– Al Mercatino di Natale in Piazza Monte Grappa a Varese con tutti i prodotti e in più un angolo con le decorazioni di Natale più belle firmate “Agricola del Lago” dal 29 novembre (prodotti, panettoni, cioccolata, punch e vin brûlé)

– Al Mercatino di Natale in Piazza Fontana a Corsico di fianco alla Pista di pattinaggio dal 7 dicembre (prodotti, panettoni, cioccolata, punch e vin brûlé)

– Alla manifestazione BAèGusto al Museo del Tessile a Busto Arsizio il 1 dicembre (prodotti e panettoni)

– All’Agricola del Lago nella casetta all’ingresso dal 23 novembre (bottiglie)

CONTATTI

Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

Sito |Facebook | Instagram