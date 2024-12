Il Comune di Malnate approva il bilancio di previsione 2025-2027

Il Consiglio Comunale di Malnate ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, un documento strategico che conferma la solidità delle finanze comunali e riflette l’impegno dell’amministrazione nel garantire servizi di qualità e investimenti mirati per lo sviluppo della città.

«Questo bilancio è il frutto di un intenso lavoro di squadra – ha dichiarato Enrico Torchia, Assessore al Bilancio – e rappresenta un equilibrio tra la necessità di mantenere sotto controllo i conti pubblici e quella di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Abbiamo approvato il bilancio preventivo nei tempi previsti garantendo priorità alle famiglie, ai giovani, e agli investimenti infrastrutturali fondamentali per il futuro della nostra comunità. Abbiamo raggiunto il pareggio senza aumentare le tasse ai cittadini malnatesi garantendo i servizi più importanti. Di concerto con gli uffici adesso, si potrà lavorare e attuare le linee politiche fin da subito, avendo le risorse a budget immediatamente a disposizione».

«Abbiamo lavorato per realizzare un bilancio che non solo guarda al presente, ma pone solide basi per il futuro—ha sottolineato Nadia Cannito, Sindaco di Malnate—. Gli interventi previsti, come il Polo Civico da 2,8 milioni di euro e il rifacimento dei manti stradali per 1 milione di euro, sono progetti chiave per migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei nostri cittadini».

Le asfaltature previste rappresentano uno dei punti centrali del piano triennale delle opere pubbliche. Questo intervento, del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, mira a riqualificare le principali arterie stradali del territorio comunale, migliorando la sicurezza della viabilità e riducendo i costi di manutenzione futura. «Questi lavori sono una risposta concreta alle segnalazioni dei cittadini e testimoniano l’attenzione della nostra amministrazione alla manutenzione delle infrastrutture urbane», ha aggiunto l’Assessore Torchia.

Per quanto riguarda le spese, sono state destinate risorse significative a settori strategici: tra gli altri, 800.000 euro dedicati alle rette di ricovero di persone con disabilità, 439.000 euro per il Progetto Solidarietà e Diritto, 380.000 euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Altre iniziative includono il potenziamento dei servizi sociali, la manutenzione straordinaria della viabilità e l’efficientamento energetico delle strutture comunali.

«Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto in condizioni non sempre facili—ha aggiunto Torchia—e per aver consentito l’approvazione di un bilancio che garantisce stabilità economica e capacità di investimento. Il confronto positivo con i sindacati ha ulteriormente confermato la validità delle nostre scelte».

Un ringraziamento particolare è rivolto anche a quelle componenti della minoranza consiliare che, con un atteggiamento costruttivo, hanno scelto di astenersi durante la votazione del bilancio.

«Questo gesto di responsabilità è stato accompagnato dalla promessa di approfondire le nostre proposte con maggiori aperture e tempistiche più distese nei prossimi mesi – ha sottolineato il Sindaco Cannito -. Inoltre, per garantire una discussione più approfondita sui temi centrali per la nostra comunità, incrementeremo il numero di commissioni consiliari dedicate ai singoli argomenti. Questo permetterà di analizzare nel dettaglio ogni proposta e di coinvolgere ancora di più tutti i

rappresentanti del Consiglio», ha aggiunto il Sindaco.

Il Sindaco Cannito ha anche evidenziato le difficoltà dovute ai tagli nazionali e ai contributi obbligatori richiesti ai comuni per la finanza pubblica. «Il Comune di Malnate, come tanti altri enti locali, si trova a dover fare i conti con le riduzioni dei trasferimenti statali. Per il 2025, ci è richiesto un contributo complessivo di oltre 80.000 euro tra “spending review”, restituzione di fondi Covid e altre misure, che limitano la nostra capacità di intervenire sulle entrate. Nonostante queste difficoltà, abbiamo saputo garantire equilibrio e sostenibilità al bilancio – ha concluso Cannito -. L’Amministrazione Comunale sta lavorando per un piano di reclutamento di risorse umane e reintegrare le unità di personale comunale che hanno scelto altri percorsi professionali».