Il forte vento “blocca” temporaneamente la Vigezzina-Centovalli

A causa di un guasto alla linea provocato dal forte vento, è prevista una temporanea interruzione del traffico ferroviario internazionale e nazionale sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Per garantire la continuità del servizio, è stato attivato un servizio sostitutivo con bus via Cannobio-Brissago per Locarno e per Domodossola. Non vengono effettuate fermate intermedie.

Il servizio regionale in Italia, da e per la Valle Vigezzo, risulta limitato e sostituito da autobus su alcune corse. In Svizzera, invece, il servizio regionale per e da Camedo è regolare e continua a essere eseguito secondo l’orario ufficiale.

Il servizio tecnico della Ferrovia è all’opera per ripristinare la viabilità ferroviaria al più presto.

Per consultare gli orari del servizio sostitutivo in bus, è possibile visitare il sito ufficiale della Ferrovia al seguente link: https://www.vigezzinacentovalli.com/wp-content/uploads/2024/12/Servizi-sostitutivi-24.12.2024-Domo-Locarno.pdf

Aggiornamenti in tempo reale saranno forniti sul sito ufficiale della Ferrovia e sui suoi canali social.