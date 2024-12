Il Legnano calcio diventa internazionale con il dg italo-svizzero Roberto Nava

Ecco la rivoluzione societaria del Presidente Zoppi che dopo aver esonerato il tecnico Cataldo, manda via anche Pogliani e ingaggia un nuovo Direttore Generale l’italo svizzero Roberto Nava con la collaborazione di Geladjn Balaj e l’ingresso di Giovanni Russo, milanese nel cda lilla. Un Legnano più internazionale, ora chi sarà l’allenatore dei lilla? I nomi sono quelli di Zattarin, Gentilini più eventuali sorprese dell’ultimo momento (come Valerio Foglio) Manca solo l’ultimo tassello.

Di seguito il comunicato del Legnano calcio

Al termine della riunione odierna del CdA, l’A.C. Legnano SSDRL è lieta di annunciare la nomina di Roberto Nava come nuovo Direttore Generale. Sessantaduenne imprenditore italo-svizzero, Nava ha iniziato il suo percorso calcistico come dirigente nel 1993 al Como in serie C. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico dell’FC Lugano, in Svizzera, per poi assumere l’incarico di Direttore Generale in Albania al KF Teuta ed al Villaznia. Ha quindi lavorato anche in Serbia al FK Novi Pazar come responsabile del settore giovanile e come responsabile delle Scuole Calcio della Football Club National. Il neo dirigente della società lilla si avvarrà anche della collaborazione di Geladjn Balaj. Il CdA si rinnova anche con l’ingresso come consigliere del milanese Giovanni Russo a cui sono state assegnate le deleghe al commerciale, al marketing ed alle sponsorship. Esce invece dalla società Eros Pogliani che dall’inizio dell’attuale stagione sportiva si è occupato della direzione generale. La società ringrazia Pogliani per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

A.C. Legnano