Il paracadutista varesino Rodolfo Sganga nominato Generale di Corpo d’Armata. Già Generale di Divisione Rodolfo Sganga è nato a Varese il 23 gennaio 1967. Si è arruolato quale militare di leva nel 1987 e successivamente ha frequentato l’Accademia Militare e la Scuola di Applicazione fino al 1991.

È stato promosso Sottotenente di fanteria nel 1989. Inizialmente è stato assegnato al reggimento lagunari “Serenissima” nel quale ha ricoperto l’incarico di Comandante di plotone esploratori.

Successivamente ha ricoperto gli incarichi di Comandante di plotone e Comandante di compagnia fucilieri presso il 183° reggimento paracadutisti “Nembo”, Comandante di Compagnia presso l’Accademia Militare, Comandante del II battaglione paracadutisti, Comandante del 187° reggimento paracadutisti “Folgore” ed infine Comandante della brigata paracadutisti “Folgore”.

Quale Ufficiale di staff ha ricoperto gli incarichi di Capo Sala Operativa del Comando delle Forze Operative Terrestri, Capo Sala Operativa e Capo della sezione Piani NATO dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Dal 2014 al 2017 ha servito quale Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C..

Ha partecipato all’operazione Joint Guardian in Kosovo nel 2000 ricoprendo l’incarico di Joint Operations Center Land Desk, in Afghanistan con il contingente nazionale schierato a Kabul nel 2002, nell’operazione Enduring Freedom con il team di pianificazione nazionale nel 2003, nell’International Security Assistance Force (ISAF) nel 2006 con l’incarico di Regional Command West Chief Operations Branch, quale Comandante di battaglione della Task Force South nel 2009 e quale Regional Command West Deputy Chief of Staff for Operations nel 2011, infine dall’ottobre 2017 all’aprile 2018 è stato il Comandante della Joint Task Force Lebanon – Sector West su base Brigata paracadutisti “Folgore” nell’ambito dell’Operazione Leonte XXIII in Libano.

Il Generale di Divisione Sganga è decorato di una Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito, una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito, una Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito, della Medaglia Mauriziana, della Medaglia di Bronzo al Merito di Lunga Attività di Paracadutismo Militare, della Croce d’Oro per Anzianità di Servizio, delle Medaglie Commemorative NATO per le operazioni in Kosovo e Afghanistan, della Medaglia Commemorativa UN per l’operazione in Libano e della Medaglia Slovena per la Cooperazione Internazionale.

È stato inoltre nominato Cavaliere della Repubblica Italiana ed e’ stato insignito della Legion of Merit degli Stati Uniti D’America e della Medaglia d’Oro della Difesa Nazionale Francese.

Ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino e la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste.

Ha inoltre conseguito i seguenti Master: Geopolitica presso l’Università di Cassino, Studi Strategici Internazionali presso la Libera Università di Studi Sociali Guido Carli in Roma, Scienze Strategiche presso l’Università di Torino ed infine Military Studies e Operational Studies (entrambi presso la Marine Corps University – Quantico, VA).

Ha frequentato la Scuola di Guerra (1999) l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (2004), lo USMC Command and Staff College (2005) e la USMC School of Advanced Warfighting (2006).

Dal 13 settembre 2019 al 18 ottobre 2021 è stato il 69° Comandante dell’Accademia Militare di Modena.

Dal 25 ottobre 2021 è Direttore del III Reparto del Segretariato Generale della Difesa / D.N.A.

Il Generale di Divisione Sganga è sposato con la signora Cinzia Nicoletta ed ha due figli Marta e Roberto.