Il traguardo di 100 escursioni insieme nei sentieri del Varesotto: Varese Walking fa festa

Il gruppo di cammino Varese Walking, guidato da Davide Bassani, ha raggiunto un traguardo incredibile: la sua centesima escursione. nel territorio varesino.

Il percorso scelto per celebrare questo momento speciale è stato l’antico vulcano del Monte Piambello, una meta suggestiva nel cuore del Varesotto che offre panorami mozzafiato e testimonianze geologiche uniche.

Dal giorno della sua fondazione, il gruppo ha esplorato con passione e costanza le bellezze naturali del territorio, proponendo escursioni settimanali gratuite e aperte a tutti. Tra i luoghi visitati spiccano itinerari affascinanti come le Cascate del Diavolo a Laveno Mombello, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, il Sasso Paradiso con vista sul Lago di Lugano, e il Sacro Monte di Varese, anche sotto la pioggia. Altre mete degne di nota includono la suggestiva Linea Cadorna e il Monte Orsa, il borgo dipinto di Arcumeggia e le maestose Cascate della Froda a Castelveccana.

Una serata per fare festa dopo 100 camminate insieme

Per celebrare la centesima escursione, è stata organizzata una serata speciale intitolata “100 Volte in Cammino, 1 Sera di Festa!”, durante la quale i partecipanti si ritroveranno per condividere una cena conviviale e festeggiare insieme questo importante risultato.

Il successo di Varese Walking e la varietà dei percorsi proposti testimoniano l’impegno e la passione di Davide Bassani e dei tanti escursionisti che hanno preso parte alle attività, promuovendo uno stile di vita sano, il rispetto per la natura e la scoperta delle meraviglie del territorio varesino.

TUTTE LE 100 ESCURSIONI DEL GRUPPO VARESE WALKING