Il tris dello scatenato Borghi guida i Mastini alla vittoria ad Alleghe

C’è la firma di Marcello Borghi in calce alla vittoria ottenuta dai Mastini sul ghiaccio di Alleghe. Lo scatenato attaccante varesino guida con tre reti e due assist i gialloneri al 18° successo stagionale, un 6-3 esterno che permette alla squadra di Gaber Glavic di ripartire dopo il KO con l’Aosta e di agguantare al terzo posto il Feltre, vincente – ma solo al supplementare – contro la capolista Caldaro.

Quella tra Civette e Mastini è stato a lungo un botta-e-risposta: Varese per tre volte avanti (doppietta di Borghi e Perino) e veneti per tre volte capaci di rimettersi in parità. Un equilibrio che i gialloneri hanno infine rotto nel terzo periodo quando Kuronen e di nuovo Perino hanno realizzato le reti dell’allungo, seguiti poi dall’ultima marcatura di Borghi.

Il 31enne attaccante numero 23 si porta in testa ai realizzatori varesini di questa stagione salendo a quota 15 e scavalcando così Kuronen che rimane, però, il miglior marcatore complessivo in termini di punti. Da sottolineare anche l’ennesima buona prova di Perino, autore di una doppietta, e di Ghiglione che non ha segnato ma che è entrato in diverse azioni da rete. Una serata quindi nettamente positiva per il Varese che, in porta, è tornato a schierare Matonti (Perla assente: in panchina Mordenti) e che ha visto per la prima volta a referto anche il giovanissimo Alessandro Crivellari.

LA PARTITA

I – Ci mette appena 6′ il Varese ad aprire le danze sfruttando la prima penalità a proprio favore: Soppelsa in panca puniti, rete che tarda ad arrivare ma che matura quasi allo scadere dei 2′ con una deviazione di Borghi che perfora Scola. Lo 0-1 resta scolpito a lungo sul tabellone ma proprio allo scadere l’Alleghe pareggia: infrazione di Erik Mazzacane a 15″ dalla sirena e rete di De Val alla prima occasione: 1-1.

II – Si riparte al completo e dopo meno di 40″ riecco i Mastini al comando: Kuronen aggira la porta e serve il puck all’accorrente Borghi che fa il bis personale e collettivo: 1-2. I portieri fanno il loro dovere per preservare il risultato fino a quando il finnico Moberg conferma la propria pericolosità, trovando la bordata da fuori che batte Matonti per il 2-2. Tutto da rifare per i gialloneri che ci mettono pochi istanti a riorganizzarsi: al 33.42 fa quasi tutto Tilaro che offre il disco alla deviazione vincente di Perino per la gioia del gruppetto di tifosi varesini in trasferta. Ma è ancora Moberg a far esplodere “l’Alvise De Toni” al 36′ con un’altra sassata dalla linea blu.

III – Con tre reti per parte, l’ultimo drittel diventa determinante ma per la terza volta sono i Mastini a prendere la situazione di petto. Dopo meno di 4′ Kuronen firma la propria rete su passaggio di Marcello Borghi. Matonti ci mette del suo per sventare l’ennesimo pareggio e così il Varese può finalmente allungare grazie al secondo gol della partita di Perino. Avanti 3-5 gli ospiti trovano ancora Matonti protagonista (su Soppelsa) e amministrano bene il vantaggio; l’Alleghe infine si arrende quando Marci Borghi decide di prendersi in via definitiva la palma di MVP con il gol che chiude i conti.