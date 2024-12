In arrivo mille pacchi dono. A Marnate ritorna la Festa Incontro dei Vigili del Fuoco

Dopo oltre 35 anni di successi, la Festa Incontro della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Provincia di Varese ODV si rinnova e sceglie di abbracciare il territorio. Quest’anno, infatti, per la prima volta, l’evento benefico si terrà all’esterno, alle Scuole Elementari Gabelli in via Repubblica a Marnate, sabato 21 dicembre a partire dalle ore 14.15.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese e patrocinata dal Comune di Marnate, punta a distribuire oltre un migliaio di pacchi dono. Destinati principali sono bambini e ragazzi in difficoltà, famiglie in situazioni di disagio e giovani diversamente abili.

I pacchi conterranno generi alimentari, giocattoli e altri regali natalizi, simboli di un gesto di solidarietà che scalda il cuore. Ad arricchire il pomeriggio, il programma prevede una serie di attività spettacolari. I Vigili del Fuoco mostreranno le tecniche di intervento del gruppo SAF, esporranno mezzi storici e moderni, e daranno vita a uno dei momenti più attesi: il percorso dell’Accademia dei Mini Pompieri , dove i bambini potranno arrivare alla prova e ottenere l’ambito diploma di “mini pompiere”.

«Dopo la pandemia, c’è grande attesa per il ritorno di questa manifestazione, che rappresenta un’occasione unica per incontrarsi e stare vicini alla comunità locale» ha dichiarato il presidente dell’associazione, Giacomo Ferrario. Un momento di particolare emozione sarà dedicato al ricordo di due Vigili del Fuoco prematuramente scomparsi, Roberto Di Saverio e Alessio Teoldi .

Durante la cerimonia, i buoni raccolti in loro memoria lo scorso settembre saranno consegnati ai figli dei due pompieri, un gesto simbolico che sottolinea il valore della famiglia e della comunità. Il sindaco di Marnate, Marco Scazzosi, ha espresso l’orgoglio della comunità nell’ospitare questa prima edizione “in esterno”: «È un grande onore per noi accogliere un evento che da sempre rappresenta il calore e la solidarietà dei Vigili del Fuoco verso il prossimo».

Con la presenza di oltre 40 associazioni di volontariato e centinaia di partecipanti attesi, la Festa Incontro promette di essere una giornata indimenticabile. Solidarietà, divertimento e il “calore della tradizione” si uniscono in un pomeriggio che celebra i valori più autentici del Natale.