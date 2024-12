In Canton Ticino settimana lavorativa più breve per i medici ospedalieri

Settimana lavorativa più breve per i medici che lavorano per l’Ente ospedaliero cantonale in Canton Ticino.

Dal primo gennaio 2025, infatti le ore saranno non più 50 ma 42 con 4 dedicate alla formazione. Così infatti era stato previsto nel nuovo contratto di lavoro entrato in vigore nel 2023 e che indicata proprio dal primo gennaio prossimo la riduzione di ore. Anche le cliniche private saranno tenute a rispettare condizioni di lavoro conformi al CCL EOC per mantenere i mandati di prestazione.

Andrà valutato anche il progetto pilota avviato per due anni secondo cui, in caso di gravidanza, il contratto di lavoro (che per i medici assistenti e i capiclinica è concluso a tempo determinato) verrà prolungato fino a coprire le 19 settimane totali di congedo maternità. Per quanto riguarda la paternità, in aggiunta alle nuove disposizioni di legge, l’EOC offre ulteriori 5 giorni di congedo per i neo papà.