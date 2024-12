Incendio alle case popolari di Crenna, spento dai vigili del fuoco

Incendio nelle case popolari di Via Senator Canziani 3, nel rione di Crenna di Gallarate.

L’allarme è scattato intorno alle 14, le fiamme si sono sviluppate all’interno della cucina di un appartamento al secondo piano dello stabile.

L’occupante dell’immobile, una donna di 77 anni, è stata portata in salvo, sta bene pur avendo respirato del fumo scaturito dalla combustione di materiale della cucina.

Ad assisterla la Polizia Locale gallaratese e la Croce Rossa.

I vigili del fuoco sono intervenuti con la dotazione standard per incendi in edifici di più piani, vale a dire autopompa, autobotte e anche l’autoscala (poi fatta rientrare), e hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme.

L’immobile non è stato evacuato (i danni sono circoscritti al solo cucinino) e la donna non ha avuto bisogno di assistenza ospedaliera. Sul posto la Polizia Locale ha assicurato il presidio, in un momento delicato per gli abitanti, spaventati dall’allarme.