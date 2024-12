Incidente sulla strada da Somma verso il Ticino, soccorsi e lunghe code

Soccorsi e lunghe code per un incidente stradale avvenuto a Somma Lombardo, sulla strada che dalla cittadina scende verso il Ticino.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 18 tra la strada principale e la laterale via Monte Sordo, prima del tratto in discesa. Sul posto stanno intervenendo due ambulanze e un’automedica, sono quattro le persone coinvolte (ma nessuno sarebbe in gravi condizioni).

Code sia sulla strada per il Ticino sia sulla circonvallazione di Somma.