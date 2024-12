Influenza: casi in leggero aumento. I più colpiti rimangono i bambini piccoli

Anche l’ultimo report di “RespiVirNet” dell’Istituto superiore di sanità indica un aumento lento della circolazione virale legata all’influenza. Nella settimana tra il 9 e il 15 dicembre l’incidenza è stata di 9,5 casi ogni mille assistiti, era di 9 nella settimana precedente contro il 15,8 per mille dello scorso anno.

Nella cinquantesima settimana del 2024, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 561.000, per un totale di circa 3.955.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. La popolazione in sorveglianza è mediamente pari a 2.137.995 assistiti per settimana (range: 1.665.078 — 2.264.490) pari al 3,8% della popolazione delle Regioni che hanno avviato il monitoraggio.

Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età con un’incidenza pari a 22,6 casi per mille assistiti (20,3 nella settimana precedente).

Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 22,59 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 9,89 nella fascia 15-64 anni a 9,87 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 5,27 casi per mille assistiti.

In Lombardia incidenza dell’11,29 per mille con il 27,54 per mille nella fascia 0-4 anni, dell’8,9 in quella 5-15, dell’11,9 tra i 15 e i 64 anni e del 6,05 per gli over65.

Durante la settimana di verifica, la circolazione dei virus influenzali è in lieve aumento, sebbene si mantenga ancora a bassi livelli. Su 1.610 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete RespiVirNet, 82 (5%) sono risultati positivi al virus influenzale, 65 di tipo A (40 di sottotipo H1N1pdm09, 10 H3N2 e 15 non ancora sottotipizzati) e 17 di tipo B.