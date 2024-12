Intelligenza artificiale: un supporto concreto per la creatività delle aziende

Hostinger presenta un nuovo report che offre uno spaccato su come le PMI stiano integrando l’AI nei processi creativi e strategici, cogliendone i vantaggi per migliorare produttività, competitività e capacità di adattamento.

Adottare l’AI per migliorare la creatività e i processi aziendali

Secondo i dati raccolti, nel 2023 il 55,1% delle PMI italiane ha valutato l’adozione dell’AI per diversi ambiti aziendali (fonte: Istat). Tuttavia, le difficoltà legate alla carenza di competenze tecniche rappresentano ancora un ostacolo.

Il report di Hostinger rileva che l’88% delle imprese (9 su 10) che hanno già implementato strumenti basati sull’intelligenza artificiale riscontra benefici tangibili, specialmente nell’ottimizzazione di siti web e contenuti digitali.

Soluzioni come l’AI website builder, permettono alle PMI di sviluppare piattaforme digitali funzionali e di alto impatto, anche in assenza di competenze tecniche specifiche. Grazie a questi strumenti, i tempi di progettazione e realizzazione si riducono sensibilmente, lasciando più spazio a strategia e innovazione.

Trovare un equilibrio tra tecnologia e unicità

Il report evidenzia anche alcune sfide per le PMI. Mentre l’intelligenza artificiale offre un valido supporto per automatizzare processi ripetitivi, l’omologazione dei contenuti rappresenta un rischio concreto. Per mantenere la propria identità, le aziende devono combinare l’efficienza dell’automazione con la creatività del contributo umano.

Strumenti per sostenere i processi creativi

Oltre all’AI website builder, altre tecnologie come Fronty, Autodraw, Figma e Designscout stanno semplificando l’accesso a soluzioni creative anche a chi non possiede competenze avanzate. Questi strumenti supportano imprenditori e team creativi nella realizzazione di progetti, suggerendo layout, design e idee innovative che riducono tempi e costi.

Un invito a scoprire le opportunità offerte dall’AI

Le PMI italiane devono esplorare il potenziale dell’intelligenza artificiale per rafforzare il proprio posizionamento nel mercato. Il report realizzato in collaborazione con l’agenzia Qreativa, fornisce indicazioni utili per integrare strumenti innovativi e gestire con equilibrio il rapporto tra automazione e creatività.