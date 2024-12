La benedizione del vicario episcopale Franco Gallivanone ai detenuti del carcere di Varese

In occasione delle festività natalizie, nella mattinata di giovedì (12 dicembre) il vicario episcopale Franco Gallivanone ha fatto visita alla Casa Circondariale di Varese. Lo hanno accolto la direttrice Carla Santandrea, i funzionari Giuridico Pedagogici Serena Pirrello e Domenico Grieco, il comandante di Reparto Salvatore Castelli ed il cappellano Matteo Rivolta. Don Franco Gallivanone è entrato nella sezione detentiva dell’Istituto, ha salutato tutti i detenuti presenti parlando in diverse lingue, ha impartito la benedizione natalizia e successivamente ha incontrato uno ad uno i ristretti.

Con l’occasione ad ogni detenuto è stato consegnato un panettone, il “messaggio natalizio di benedizione per le genti delle carceri” dell’Arcivescovo Delpini ed una cartolina, che rappresenta la “Natività e l’Apertura del Giubileo della Speranza dall’interno del Carcere di Varese”, realizzata da un detenuto, doni preparati dai volontari dell’Associazione San Vittore Martire di Varese.

È stato inoltre regalato un sapone liquido donato dal Lions Club Varese Insubria, in rappresentanza del quale erano presenti il Presidente Gianni Cunati e Gianluca Franchi. Il Vicario Episcopale infine ha incontrato tutti gli operatori penitenziari in servizio nella struttura ringraziandoli per il loro impegno e per riuscire a donare un sorriso alle persone che hanno commesso degli errori. Lo stesso sorriso di speranza che ha visto ed apprezzato nell’opera “Allegoria della Libertà” realizzata da Ravo Mattoni in sala colloqui. Il Lions Club ha inoltre regalato a tutti gli operatori di Polizia Penitenziaria e del comparto Funzioni Centrali delle confezioni contenenti prodotti di cosmesi.